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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi bir ailenin evine konuk oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler’de kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi olan bir ailenin evine konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi olan bir ailenin evine konuk oldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki 60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'ne katıldı. Törenin ardından projedeki örnek daireleri gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hak sahibi bir ailenin daveti üzerine evlerine misafir oldu.

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