İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan kızları kaçırılan Ağrılı aileyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı’da kızları kaçırılan aile ile telekonferans yöntemiyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da kızları kaçırılan aile ile telekonferans yöntemiyle görüştü. "Sizden kızımızı getirmenizi istiyoruz" diyen babaya Erdoğan, “Bu konuda gerek askerimiz gerek polisimiz hepsi yoğun bir çalışma içindeler. Bazıları ailelerine döndüler ama hala dönmelerini beklediklerimiz var. Bunu da inşallah başaracağız" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da kızları kaçırılan aile ile telekonferans yöntemiyle görüştü. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan aracılığıyla aileyle video konferans yöntemiyle konuşan Erdoğan, kızlarının bulunması için asker ve polisin yoğun bir çalışma içinde olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizden kızımızı getirmenizi istiyoruz" diyen babaya, "İnşallah rabbim yavrunuza en kısa zamanda kavuşmanızı nasip eder. Bu konuda gerek askerimiz gerek polisimiz hepsi yoğun bir çalışma içindeler. Bazıları ailelerine döndüler ama hala dönmelerini beklediklerimiz var. Bunu da inşallah başaracağız" dedi.


Kaçırılan kızın babaannesine ise Erdoğan, "Sizin torununuz bizim de evladımızdır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.