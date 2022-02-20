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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti.


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün başlayacak ve dört gün sürecek Afrika turunun ilk durağı Kongo Demokratik Cumhuriyeti olacak. Erdoğan, ziyareti kapsamında, bugün Atatürk Havalimanı'ndan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti. Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik etti.

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