Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kürdistan'ı çok sevenler defolsunlar Kuzey Irak'a gitsinler" (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan mitinginde HDP milletvekillerinin konuşmalarını vatandaşa izleterek, "Kürdistanı çok sevenler Kuzey Irak'taki Kürdistan Bölgesi'ne defolsunlar oraya gitsinler. Bu ülkeyi bölemeyecekler. Ülkemizi parçalayamayacaklar. Bu yola tevessül edenlere de aynen F16 oluruz, İHA oluruz, SİHA oluruz üzerlerinde patlarız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan'da düzenlenen mitingde vatandaşlarla buluştu. Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken ve binlerce vatandaş katıldı.

Mitingde vatandaşlara seslenen Erdoğan, İstanbul'a ve Eyüpsutan'a yapılan yatırımları anlattı. İstanbul'a eğitim alanında 7.5 katrilyon lira, sağlıkta 4 katrilyon lira, toplu konutta 49 katrilyon lira, ulaşımda 94.5 katrilyon lira yatırım yaptıklarını söyleyen Erdoğan, “İstanbul'da birbirinde kıymetli 350 ecdat yadigarını restore ettik. Millet Bahçeleri ile Millet Kıraathaneleri ile İstanbul'da yeni bir dönem başlatıyoruz. Atatürk Havalimanı, Ayazma, Pendik, Halkalı, Beştelsiz başta olmak üzere pek çok Millet Bahçesi yapımı sürüyor. Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Osmangazi Köprüsü'ne kadar ulaşım sorununa çözüm getirecek pek çok projeyi hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde 3 katlı İstanbul tüneli denizin altında ve Kanalistanbul ile yüzlerce kilometrelik metro hatları başta olmak üzere gündemimizde pek çok proje var. İlçemizin ulaşım sonunu çözmek için 15 km Habipler - Topkapı tramvay hattını, Eyüpsultan-Piyer Loti teleferik hattını, Silahtarağa tünelini hizmete aldık. Uzunluğu 24.5 kilometre olan Kabataş Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattının, Eminönü - Alibeyköy tramvay hattını, Gayrettepe - Kemerburgaz - Yeni Havalimanı metro hattı inşaatlarına devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Rami Kışlası'nda esnaflığım var"

Rami Kışlası'nda Türkiye'nin en büyük kütüphanesinin yapıldığını hatırlatan Erdoğan, “Rami kışlasını biliyorsunuz. Orayı inşallah nasıl Ankara'da Külliyemizde Cumhurbaşkanlığı kütüphanesini yaptıysak, Rami Kışlası'nı da Türkiye'nin en büyük kütüphanesini yapıyoruz. 6 milyon cilt kitaba sahip olacak. Orada atölyeler oluşturacağız. Hattatlar yetiştireceğiz orada. Rami Kışlası'nda benim esnaflığım var çalıştım orada. İki etabı bitti üçüncü etap ihalesini yapıyoruz” diye konuştu.

Eyüpsultan ve yakın çevresini tarihi kimliğine uygun şekilde düzenlemeye devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, “Yeşilpınar Kültür Merkezi ile Düğmeciler Semt Konağı'nı hizmete açtık. 23 tarihi eser, hazire türbe ve çeşmenin restorasyonunu yaptık. 14 eski okulu yeniden inşa ettik. 16 okulda güçlendirme çalışmaları yaptık. Atık yönetimi için 7 yeni tesis inşa ettik. Karşınızda Kasımpaşalı bir evladınız olarak konuşmuyorum. Bildiğiniz gibi İstanbul Fatih İmamhatip'i bitirdikten sonra bizi üniversiteye almıyorlardı. Orayı bitirdikten sonra okuduğumuz derslerden bize fark ders imtihanı dediler. Fark ders imtihanlarında 6 dersi Eyüpsultan'da verdim ve üniversiteye girme şansı yakaladım. Bir yerde diploması Eyüpsultan Lisesi olan bir Cumhurbaşkanınız var” ifadelerini kullandı.

“Tapu sorununun çözümü için talimatı verdim”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'daki tapu sorununa da dikkat çekerek, “Tapu meselesi kanayan yaraydı. Attığımız adımlarla tapu sorununu büyük ölçüde çözdük. Nişanca, Yeşilpınar, Karadolap Mahalleri başta olmak üzere kalan kısmın çözümü için gereken talimatı verdim. Biz işimizi biliyoruz. Yol haritamız var talimat verildi” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na da tepki göstererek, "CHP'nin adayı 'AK Partili belediyelerde bir kültür merkezi yok' diyor. Sen önce Beylikdüzü'nde ne var ona bak. Yani orada bir tane ufacık bir kültür merkezi yaptın diye hava atma. Sen önce çöplükleri temizle. İstanbul'un AK Partili belediyelerinin tamamında hemen hemen kültür merkezi vardır, kreş vardır" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü dönemini hatırlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“CHP başında bir zat var. Zamanında dönemi hükümeti bu zatı SSK başına getirmiş. Yöneticiden beklenen çalışkanlığını, bilgisini becerisin konuşturup sıkıntıları çözmesidir. Bu zat kar eden kurumu zarara uğratıp, borç batağına sokup öyle gidiyor. Bugün ülkemizin en iftihar verici hizmetlerinin sunulduğu sosyal güvenlik sistemi bu zatın başında bulunduğu dönemlerde içler acısı hale geldi. Bay Kemal kimlerle kol kola, terör örgütü ile. Arkasında teröristler var. Sözde İYİ Parti ve Saadet. 4'lü çete bunlar. 4'lü çete şu anda sandığa beraber gidiyorlar. Cumhur İttifakı beka meselesi diyor. Bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyenlere karşı beka meselesi.”

"Kürdistanı çok sevenler defolsunlar Kuzey Irak'a gitsinler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında alana kurulan barkovizyon ekranları vasıtasıyla vatandaşlara görüntüler de izletti. Eski HDP milletvekillerinin yaptığı konuşmaları mitinge katılanlara izleten Erdoğan, "Kürdistanı çok sevenler Kuzey Irak'taki Kürdistan bölgesine defolsunlar oraya gitsinler. Bu ülkeyi bölemeyecekler. Ülkemizi parçalamayacaklar. Bu yola tevessül edenlere de aynen F16 oluruz, İHA oluruz, SİHA oluruz üzerlerinde patlarız. Bu topraklara öyle kolay kolay gelinmedi. 22 milyon kilometrekareden küçüle küçüle 780 bin kilometrekareye geldik. Şimdi buraya bölme parçalamaya fırsat vermeyiz. 15 Temmuz'da bunlara gereken dersi verdik mi. Şimdi yine bunları nasıl hukuk içerisinde toplayıp cezaevlerine gönderiyorsak, bundan sonrası da aynısı olur. Yüzlerce binlerce teröristi etkisiz hale getirdik. Bu işi halledeceğiz, halkımızın huzuru için. Halkımızın huzurunu kimseye yedirmeyeceğiz” şeklinde konuştu.