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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal'ın kızının nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Mahir Ünal’ın kızı Elif Sena Ünal ile Ali Yavuz Sayım’ın nikah törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena Ünal ile Ali Yavuz Sayım'ın nikah törenine katıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi açılış programının ardından eşi Emine Erdoğan ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena Ünal ile Ali Yavuz Sayım'ın nikah törenine katıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra kabineden çok sayıda bakan, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

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