Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Mevcut krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü temelinde diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini inanıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Mevcut krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçıl ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini inanıyoruz. Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici tırmanmanın bir an önce son bulmasını, ateşkesin sürmesini ve ihtilafın Minsk anlaşmaları temelinde diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Huber Köşkü'nde baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Türkiye-Ukrayna arasındaki ikili anlaşmalar imzalandı. İmza töreninin ardından iki lider kameraların karşına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Değerli dostum ile Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığının temeli olan yüksek stratejik konseyinin 9. Toplantısını gerçekleştirdik. Konsey toplantısı vesilesiyle ortak bildiri de vurgulandığı üzere stratejik ortaklığımızı daha da tahkim ettik. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi etraflıca ele aldık. Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde savunduk. Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha söyledik. Ukrayna'nın uluslararası toplumu Kırım konusunda bir araya getirme girişimini Kırım Platformu'nu desteklediğimizi belirttik. Bu girişimin Kırım Tatarları dahil olmak üzere tüm kırım hakları, kırım ve Ukrayna halkları için olumlu vesilelere sebep olmasını arzu ediyoruz. Anavatanlarını terk etmek zorunda kalan Kırım Tatarı kardeşlerimizi hayat standartlarının iyileştirilmesi bizim için tarihi ve insani bir mesuliyettir. Ukrayna ile bu konuda fikir birliği içinde olduğumuzu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kırım Tatarı soydaşlarımız için konut ve cami inşası projelerimiz mevcuttur. Konut projesine ilişkin olarak az önce ilk somut adımı atmış olduk. Cami projesinde de yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi ümit ediyoruz” dedi.

“Karadeniz'in bir barış huzur ve işbirliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir” diyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Ortak coğrafyamızda ne suretle olursa olsun gerilimin artmasını arzu etmiyoruz. Bu minvalde kıymetli dostumla Ukrayna'nın doğusundaki güncel duruma dair fikir alışverişinde bulunduk. Mevcut krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçıl ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini inanıyoruz. Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici tırmanmanın bir an önce son bulmasını, ateşkesin sürmesini ve ihtilafın Minsk anlaşmaları temelinde diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz. Bu hususta gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna özel gözlem misyonu Donbas bölgesindeki zor şartlarda istikrarın tesisi ve ateşkesin devamı noktasında üstlendiği görevi sürdürüyor sürdürmelidir. Misyonun herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan görevini yerine getirmesini önemsiyoruz. Gerekli şartların sağlanması ve gözlemcilerin can güvenliklerinin temini meselenin barışçıl yollardan halli için zaruridir. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Kuruluşundan bu yana Türki büyükelçiler tarafından idare edilen Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatının çalışmalarına bu gün kadar sağladığımız desteğe bundan sonra da devam edeceğiz” diye konuştu.

Ukrayna ile savunma boyutuyla da ilişkilerin bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ukrayna ile ilişkilerimizde savunma sanayi bir diğer boyutu teşkil ediyor. Siyasi ve savunma konularını birbiriyle bağlantısını dikkate alarak dışişleri ve savunma bakanlarımızın katılımıyla 2+2 yeni bir platformda istişareleri başlattık. Bu şekilde ülkelerimiz arasındaki eş güdümü pekiştiriyoruz. İşbirliğimiz hiçbir surette 3. ülkelere karşı bir girişim değildir” dedi.

İki ülke arasındaki ticaret anlaşmasına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ticaret hacmimizin salgından asgari ölçüde etkilemesi sağlam temellerini ekonomimizin birbirini karşıladığını göstermektedir. Müzakerelerine devam ettiğimiz serbest ticaret anlaşmasını en kısa zamanda imzalayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize hızlı bir şekilde ulaşacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Turizm konusunu da değerlendiklerini açıklayarak konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu gün değerli dostum ile ekonomik ve beşeri bağlarımızın en önemli unsuru olan turizmi de ele aldık. Türk ve Ukrayna vatandaşları karşılıklı olarak sadece kimlik kartlarıyla birbirlerinin ülkesini ziyaret edebiliyor. Malumunuz güvenli turizm sertifikasıyla misafirlerimizi risklerden en uzak şekilde ağırlayacak bir sistem kurduk. Geçen seneden edindiğimiz tecrübelerle kitlesel aşılama kampanyamız sayesinde Ukraynalı dostlarımızı bu günde güvenli bir ortamda misafir edeceğiz” ifadelerini kullandı.