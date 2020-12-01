Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli yüzücü Emre Sakçı‘yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yüzme Ligi’nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı’yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da hazır bulundu. Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde farklı klasmanlarda Avrupa rekorları kırarak çok başarılı sonuçlara imza atmıştı.