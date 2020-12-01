İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli yüzücü Emre Sakçı‘yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yüzme Ligi’nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da hazır bulundu. Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde farklı klasmanlarda Avrupa rekorları kırarak çok başarılı sonuçlara imza atmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.