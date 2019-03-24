Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanına geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'daki miting alanına geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cumhur İttifakı'nın 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak üzere Yenikapı'ya geldi. Helikopterle miting alanına gelen Erdoğan, protokol üyeleri tarafından karşılandı. Vatandaşlarca coşkuyla karşılanan Erdoğan, platforma gelerek kalabalığı selamladı.