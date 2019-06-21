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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’yi Dolmabahçe Çalışma Ofisinde kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisinde kabul ediyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldıktan sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani de saat 15.30 sıralarında Dolmabahçe Çalışma Ofisine giriş yaptı. Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Barzani görüşmesi başladı.

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