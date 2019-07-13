İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret ederek dua okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yolculuğuna uğurlanan gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi’nin Merkezefendi Mezarlığına defninin ardından Necmettin Erbakan’ın kabrini de ziyaret ederek dua okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yolculuğuna uğurlanan gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi'nin Merkezefendi Mezarlığına defninin ardından Necmettin Erbakan'ın kabrini de ziyaret ederek dua okudu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi'nin Fatih Camiinde kılınan cenaze namazına katıldı. Namazın ardından Eygi'nin tabutuna omuz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkezefendi Mezarlığına geçerek defin törenine katıldı. Defin işlemlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler yürüyerek Necmettin Erbakan'ın kabrine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Necmettin Erbakan'ın mezarı başında dua etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.