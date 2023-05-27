İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan merhum Prof.

Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dijital medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 54'üncü Hükümetin Başbakanı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti" açıklamasına yer verildi.


Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabri başında dua eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kabrindeki çiçekleri suladı.

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