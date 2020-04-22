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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nihat Özdemir ve A Milliler ile video konferansla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde milli futbolcularla video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular video konferansta hazır bulundu.

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