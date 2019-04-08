Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Organize bazı suçların işlendiğini gördük, YSK'ya da bu bilgilerle gidiyoruz”

Organize suçun bazı eylemlerini tespit etmiş bulunuyoruz. YSK'ya da giderken bu bilgilerle gidiyoruz. “Kimsenin 13-14 bin farkla seçimi kazandım havasına girmeye hakkı yoktur” dedi. Erdoğan, İsrail başbakanının yaptığı açıklamalara ilişkin ise “Netenyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır. Batı Şeria Filistinlilerin topraklarıdır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya ile İşbirliğin her geçen gün aratarak devam ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2010 yılında tesis ettiğimiz üst düzey işbirliği konsey toplantıları aynı şekilde, kurumsal bir özellik arz etmek suretiyle devam etmektedir Bu toplantı Putin'le yıl başından itibaren üçüncü defa yüz yüze görüşmeyi gerçekleştireceğimiz görüşme olacaktır. İkili ilişkilerimizi değerlendireceğiz. Suriye başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacağız. Ticaretten, turizme tüm alanlarda gelişmeye devam ediyor. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl yüzde 15'lik artışla 26 milyar dolara ulaşmış bulunuyor. Bu rakamın çok daha üstünde bir potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum. Ziyaretimde ekonomik ilişkileri nasıl geliştirebileceğimizi sayın başkan ile ele alma fırsatımız olacak. Vize serbestisi konusu da gündemimizde yer alan önemli bir konu” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Bir gece ansızın gelmesi gereken veya gelinmesi gereken yere gelebiliriz”

Terörle mücadele konusunda herhangi bir operasyon da masada olacak mı şeklindeki soru üzerine Erdoğan, “Bütün hazırlıklarımız bizim yapılmış durumda. Yani bütün sınır boyundaki hazırlıklarımız, olması gereken her şeyiyle hazır konumdayız. Ve o sır cümle var ya, işte o sır cümle masadadır. Bir gece ansızın gelmesi gereken veya gelinmesi gereken yere gelebiliriz. Bunlar da bizim yine bu seyahatimizde özellikle baş başa görüşme ele alacağımız konulardır” dedi.

“Netenyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır”

İsrail başbakanının yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmeleri sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Netenyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır. Bunlar yasal olarak yaptıkları hiçbir şey yok. 48'den bu yana yaptıkları her şey yasa dışıdır. BM'nin aldığı kararlara da aykırıdır. ABD'yi arkalarına almak suretiyle bu adımları atmışlardır. Başkent meselesiyle attığı adımlarla biliyorsunuz başı Amerika çekmiştir. Yine Amerika'nın dayatmasıyla birkaç yer bunlara uymuştur. Golan ile ilgili atılan adımda bunu görüyoruz. Tabi Amerika böyle bir adımı atarken buna BM uymuş mudur? Hayır. BM Güvenlik Konseyi'nden olumlu bir şey çıkmış mıdır? Hayır. Aynı takım elbiseyle çıkıp Amerika'da basın toplantısı yapmak suretiyle oldu bitti ye getirmek istemeleri, İsrail'de yapılacak seçim öncesi böyle bir adımın atılması ve Ortadoğu'ya maalesef yeniden bir karanlık gelecek bunların hazırlaması kabul edilebilir bir şey değildir. Bu ziyaretimizde bu da bizim masamızda olacaktır. Bunu da ayrıca görüşeceğiz. Batı Şeria Filistinlilerin topraklarıdır” ifadelerini kullandı.

“Örgütlü bazı eylemlerin yapıldığını tespit etmiş durumdayız”

Son olarak İstanbul'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan, “Usulsüzlükler tabi bazı değil, neredeyse bütünü usulsüz. Böyle bir durum olduğu için bu yola başvuruluyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi bu işin seçim süreci bitti. Bundan sonraki süreç bunun yargı sürecidir. Yargı sürecinde de bu işin patronajı biliyorsunuz YSK'dır. Burada YSK özellikle tüm siyasi partileri, bu sadece AK Parti'ye ait bir şey değil. Bizler, bize gönül vermiş tüm halkımızın özellikle demokratik haklarını kullanma noktasında onların hukukunu da bizim yine koruma mecburiyetimiz var. Çünkü biz burada organize bazı suçların işlendiğini gördük, görüyoruz diyorlar. Bizler de siyasi parti olarak örgütlü bazı eylemlerin yapıldığını tespit etmiş durumdayız. Zaten YSK'ya giderken biz bu belgelerle, bilgilerle hatta hatta televizyon, kamera tespitleri var. Bütün bu tespitlerle beraber nerede, nasıl ne gibi yolsuzluklar yapılmış? Boş arazide, tarlalar adres olarak gösterilmek suretiyle, bundan daha delillendirilmiş bir şey olabilir mi? Bu adımı atacağız. Ortada 320 - 330 bin civarında geçersiz oy var. Bunun sayımını yapamayız diyorsanız o zaman bunun ötesinde bir şey var. Bizim de YSK'dan beklemek en tabii hakkımızdır. Geçmişte Yalova'da Ağrı'da bunların örnekleri var. Dünyada bırakın itirazları, Amerika'da yüzde 1 gibi bir sıkıntılı oy miktarı olsa bakıyorsunuz erken seçime gidiyor orada. Veyahut da erken demeyeyim, yeniden seçime gidiyor” dedi.

“Kimsenin 13-14 bin farkla seçimi kazandım havasına girmeye hakkı yoktur”

İstanbul'da 10 milyonu aşkın seçmenin olduğunu hatırlatan Erdoğan, “10 milyonu aşkın seçmenin olduğunu İstanbul'da kimsenin kalkıp da 13-14 bin farkla bir seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye de hakkı yoktur. Çünkü İstanbul'da bu işin çok daha huzurlu olabilmesi için burada hakikaten bütün yasal olarak müracaat edilmesi gerekli itiraz mercileri neresidir? İlçe, il seçim kurulu. Bir üstü YSK'dır. Bu itirazlar biter çıkan netice de başımız gözümüz üstüne deriz. Olay bu kadar basit” şeklinde konuştu.