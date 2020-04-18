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Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi hastanelerini havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktape’de yapımına başlanılan bin yataklı pandemi hastanesi ve önümüzdeki hafta içerisinde açılması planlanan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin çalışmalarını havadan inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktape'de yapımına başlanılan bin yataklı pandemi hastanesi ve önümüzdeki hafta içerisinde açılması planlanan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin çalışmalarını havadan inceledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğle saatlerinde önce Atatürk Havalimanı ve Sancaktape'de yapımına devam edilen bin yataklı pandemi hastanesinin inşaat çalışmalarını havadan inceledi. Erdoğan'ın incelemelerin ardından Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin de çalışmalarını inceledi. İncelemelerde Erdoğan'ın sık sık bilgi aldığı gözlemlendi.

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