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Cumhurbaşkanı Erdoğan piknik sofrasında vatandaşlarla iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla birlikte piknik sofrasında iftar açtı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.15 sıralarında Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Zeytinburnu sahiline geldi. Erdoğan, iftarlarını deniz kenarında yapmak için sahildeki parklara gelen vatandaşları ziyaret etti. İftar saatini bekleyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı. İftar saatinde Erdoğan piknik sofrasına oturarak vatandaşlarla birlikte iftarını açtı.

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