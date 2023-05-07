Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Resmi rakam mitinge katılım 1 milyon 700 bin”

Erdoğan “Terör örgütleri ile beraber gezen Kılıçdaroğlu'na biz bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Geçtiğimiz asırda Vecihi Hürkuş'un gayretlerini gömdükleri Atatürk Havalimanı'na şimdi de TEKNOFEST'i gömmek istiyorlar. Gömdürmeyeceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Büyük İstanbul Mitingi”nde katıldı. Sahneye eşi Emine Erdoğan ile birlikte çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanı dolduran yüzbinlerce kişiye hitap etti. Mitinge katılım nedeniyle vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, “İstanbul bugün haykırıyor. 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, mitinge resmi katılım rakamının 1 milyon 700 bin olduğunu söyledi.

Konuşmasında Atatürk Havalimanı'nın geçmişinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu alan önceki asrın başlarından ülkemizin havacılık alanında teknoloji hamlesinin başladığı sonra tek parti CHP'si tarafından bitirildiği yerdir. Maalesef bunların bu ülkede dikili taşı yok. 14 Mayıs'ta gereken cevabı bunlara sandıkta vereceğiz. Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Bu terör örgütleri ile beraber gezen Kılıçdaroğlu'na biz bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Geçtiğimiz asırda Vecihi Hürkuş'un gayretlerini gömdükleri Atatürk Havalimanı'na şimdi de TEKNOFEST'i gömmek istiyorlar. Gömdürmeyeceğiz değil mi? İHA'ları, SİHA'ları, Akıncı'ları bunlara gömdürmeyeceğiz. Bunlarla birlikte inşallah savunma sanayiinde ülkemizi ayağa kaldıracağız. Burasının bir diğer önemli özelliği de 15 Temmuz destanını İstanbullularla birlikte yazdığımız yedir. Bu kardeşinizi FETÖ'cüler ailesi ile birlikte öldürmeye geldiler. Gece buraya indik. Bay bay Kemal FETÖ'cüler tarafından tankların arasından kaçırılarak Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Orada kahvesini yudumluyordu. Ne dedi: 'Benim haberim olsaydı ben de beklerdim.' Hayatı yalan. Dürüstlük diye bir şey bunda yok. Ona ihtiyacımız yoktu. On binler buradaydı. Milletim bizimle beraberdi. Milli iradenin şahlanışı olan 15 Temmuz destanından rahatsızlık duyanlar buradan her geçtiklerinde adeta aynı hezimeti tekrar yaşıyorlar. Niye mitingini burada yapamadı Yenikapı'da. Nerede yaptı Maltepe'de. İnşallah onların bu kabuslarını da hiç bitirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Avrupa basınında çıkan haberleri eleştiren Erdoğan, “Cumhuriyetimizin ilk asrının demokrasi ve kalkınma eksiklerini beraberce telafi ettiğimiz gibi inşallah Türkiye Yüzyılını da sizlerle birlikte kuracağız. Hani Avrupa'nın gazete ve dergileri var ya onlar burayı izliyorlar. Acaba Atatürk Havalimanı'na ne oluyor. İşte burada cevabı siz vereceksiniz. Bu mübarek ülkenin üzerinde karanlık hesaplar yapanların yüzü düşsün. Öyle bir ses verin ki 14 Mayıs'ta sandıkta çıkacak sonucun müjdecisi olsun” diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanında düzenlediği mitinglerde geniş katılımların olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Bu seçim döneminde gittiğimiz her şehirde havalimanından miting meydanına kadar attığımız her adımda milletimizin sevgisine şahit olduk. İşte dün Kayseri'deydik. 135 bin kişi vardı. Oradan Mersin'e geçtik 80 bin kişi vardı. Yol kenarları muhteşemdi. Heyecan muhteşemdi. Hepsi kararı vermişti. Caddelerdeki meydanlardaki bu tablo bize Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak 21 yıldır hizmet verdiğimiz milletimizle aramızdaki bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Bir önceki gün Erzurum'daydım. Dadaşlar bizim otobüsün adeta önünü kestiler yürütmüyorlar. Alana bir geldik maşallah orada da 130 bin kişi. Onlarla beraber alana yürüdük. Bugün İstanbul hepsinden bir başka güzel. İstanbul bugün kendine yakışanı, kendi evladını çok iyi tanıdığı için biliyor. Bu kardeşinizi Belediye Başkanı yaptığınızda İstanbul'un hali neydi. Susuz, çöp, çukur, çamur. Buralardan İstanbul'u bu kardeşiniz kurtardı mı? Ümraniye'de çöp dağları patladı. 39 kardeşimiz orada öldü. Hey bay bay Kemal sen bunların hesabını nasıl vereceksin? Biz orayı spor tesisleri ile donattık. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik. Şimdi oralar spor tesisleri ile donatıldı. İstanbul'da doğalgaz 50 bin eve girmişti, biz 1 milyon 250 bin eve çıkardık. Biz buyuz. Şimdi bunu milletimize siz anlatacaksınız. Ben koşuyorum, inanıyorum ki siz de benimle birlikte koşuyorsunuz” şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden bu yana millete hizmet ederken çeşitli engellemelerle karşılaştığını anlatan Erdoğan, “İBB Başkanlığı görevine başladığımızda bizi alıkoymak için neler yaptılar neler. Biz teslim olmadık. Hamdolsun İstanbul'u sadece CHP'nin çöpünden çamurundan kurtarmakla kalmadık. Aynı zamanda bu şehri zenginleştirerek dünyanın gıpta ile baktığı bir merkez haline getirdik. Haliç neydi, kokudan geçilebiliyor muydu? Biz 9.5 kilometre Alibeyköy'deki taş ocağına Haliç'in dip çamurlarını naklettik. Orayı şu an çocuklar için bir oyun parkı haline getirdik. Haliç kokudan temizlendi. Yanı başına eskiden mezbahanelerin olduğu yerde Sütlüce. Orada Haliç Kongre Merkezi'nin adımını attık. Nereden nereye. Boğaz'ın suyunu Haliç'e bağladık tünel sistemiyle. Bu su ile birlikte Haliç'teki kirli su temizlendi. Bizden sonra da İstanbul'un başındaki adam maalesef rezil etti. Şimdi de İstanbul'u sel bastığı zaman bunun gittiği yer belli. Ya yurtdışı ya Bodrum. Buralarda hayatı geçiriyor. Şimdi de bay bay Kemal talimat vermiş ‘Sen niye İstanbul'da duruyorsun Van'a git'. Van'da da PKK'lılar ile anlaşmışlar onların işaretini yapıyorlar. Ya Ekrem sen Trabzonlusun. İstanbul'a hizmetkar olmak varken senin oralarda ne işin var? 2024'de ona da gereken dersi vermeye hazır mıyız?. İstanbul bunlardan çok çekti. Artık yeter. Ankara, İzmir çok çekti yeter. Bunların hepsine birden dersi verip bunları emekliye sevk ediyor muyuz? Vesayeti yendik, bu defa da kendimizi PKK ve FETÖ terör örgütleri saldırıları ile, darbe teşebbüsleri ile karşı karşıya bulduk. Gezi olaylarında İstanbul'un sokaklarına bu alçaklar ne yazdılar? 'Zulüm 1453'te başladı.' Bunlar kim işte CHP ve yandaşları. Benim Başbakanlık ofisimin karşısına rahmetli anneciğime hakaretler ettiler. Maalesef. Ne elde ettiler. Bunlar Dolmabahçe'de camiye bira şişeleri ile girdiler mi? Bira şişeleri ile bizim mabedimizi kirlettiler mi? Tüneller açmaya kalktılar ama bedelini ağır ödediler ve ödeyecekler. Bay bay Kemal istediğin kadar fıçı dolusu iç hiçbir şey seni iflah etmez. Benim milletim ayyaşa sarhoşa meydanı bırakmaz. Yapacağımız çok iş var. Zulüm 1453'te başladı yazanların mesajı açık değil mi?Montaj olduklarını bildikleri halde FETÖ ihanet şebekesinin kaset kumpaslarına sarılanların mesajı açık değil mi? 15 Temmuz gecesi tankların arasından süzülüp gidenlerin mesajı açık değil mi? Suriye'yi yerle bir eden kan ve ateş çemberini ülkemize taşımak için terör örgütleri ile kol kola girenlerin mesajı açık değil mi? Akdeniz'de yaptığımız sondajlara, Karadeniz'de bulduğumuz gaza, Gabar'da çıkardığımız petrole gönlü razı olmayanların mesajı açık değil mi? Bunların ülkemizin bütünlüğü, devletimizin bekası gibi bir gayesi olabilir mi? Kendi ülkesini gidip dışarıya şikayet edenlerden bu milletin hayrına herhangi bir düşünce sadır olabilir mi? Amerika'da beniz istasyonuna gittim diyerek malum restoranda kimlerle görüştün bay bay Kemal, söylesene? FETÖ'cülerle. Ülkemizin savunma sanayi kat ettiği mesafeyi kendi varlıklarına tehdit görenler bu toprakların evladı olabilir mi? Biz tüm bunlara rağmen ülkemize 21 yılda eser ve hizmetleri kazandırdık. 21 yılda ülkemizde milli geliri 3 kat arttırdık, nüfusumuza eklenen 21 milyona iş ve aş sağladık. 21 yılda 10.5 milyon yeni konut yaparak ailelerimizi yuvaya kavuşturduk. 81 ilde açtığımız okullarla, hastanelerle, yollarla, köprülerle, tren hatları ile milletimizin tamamının hayat kalitesini yükselttik. Ama bunları yeterli görmüyoruz. Son dönemde ardı ardına patlayan küresel krizlerin ülkemize yansımalarından kaynaklanan sıkıntıları biliyoruz. Deprem felaketlerinin üzerine binmesi ile kimi alanda sıkıntıların arttığının farkındayız. Konut ve gıda fiyatları başta olmak üzere çarşı pazarda hayat pahalı, yok saymıyoruz. Kimi açgözlülükten, kimi mevsim şartlarından kaynaklanan bu meseleleri yakından takip ediyoruz. Zamanla tüm bunları hal yoluna girdiğini göreceğiz. Ülkemizin ve milletimizin bugüne kadarki her sıkıntısını nasıl çözdüysek bunların da üstesinden biz geleceğiz”