İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahilde iftar saatini bekleyen vatandaşlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde iftar saatini bekleyen vatandaşları ziyaret etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Erdoğan, onlarla sohbet edip, çocuklara oyuncak dağıttı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.15 sıralarında Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Zeytinburnu sahiline geldi. Erdoğan, iftarlarını deniz kenarında yapmak için sahildeki parklara gelen vatandaşları ziyaret etti. İftar saatini bekleyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı. Erdoğan, bazı vatandaşların ise ricasını kırmayarak onlarla selfie çekindi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.