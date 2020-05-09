Cumhurbaşkanı Erdoğan Sancaktepe'deki salgın hastanesinde incelemeler yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de yapımı süren salgın hastanesinde incelemelerde bulundu.

Korona virüsle mücadele kapsamında İstanbul'da Atatürk Havalimanı bölgesinde ve Sancaktepe'de salgın hastaneleri kurulacağı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sancaktepe'de yapımı devam eden salgın hastanesinde incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından helikopterle inşaatı devam eden hastaneden ayrıldı.