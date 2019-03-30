Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçimden sonra Suriye meselesini sahada çözeceğiz"

Kağıthane'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil sahada mutlaka çözeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere bir gün kala İstanbul'da seçim çalışmalarını sürdürdü. Erdoğan'ın İstanbul'daki ilk adresi Kağıthane oldu. Kağıthane'de vatandaşlara hitap eden Erdoğan, “Kağıthane'yi ‘kağıttepe' olarak bilecek kadar bu şehirden uzak olanlara derslerini vereceğinize inanıyorum” diye konuştu.

Seçim sürecinin Türkiye'ye yönelik saldırı ve projelerin açıkça ortaya çıkmasına vesile olduğunu söyleyen Erdoğan, “Biz belediye başkanlığı seçeceğimizi sanırken, birileri bu seçimi için ülkemizin başına çorap örme, birileri için de intikam ve rövanş aracı haline getirmek istiyormuş. Bazı programlarda ekonomiden bahsediyorlar. Biz yerel seçim mi yapıyoruz yoksa genel seçim mi yapıyoruz. Ekonominin patronu şu an Türkiye'de bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak benim ve kabinem. Ekonomiyi biz yönetiyoruz. Belediye başkanları mı Türkiye ekonomisini yönetecek. Hazine ve Maliye Bakanını mı bunlar seçiyor yoksa herhangi bir ilçeye belediye başkanı mı seçiyor. İstiyorum ki sandıkta yarın öyle bir ders verin ki milletime bir daha bu yalanları söylemeye devam etmesinler” diye konuştu.

Yerel seçimlerin bir beka seçimi olduğunu yineleyen Erdoğan, “Biz bu seçimlerin bir beka seçimi olduğunu söylediğimizde birileri ‘o kadar da değil' demişlerdi. Bunu söyleyenler Kandil'den gelen mesajları, Kandil emrindeki partinin seçim stratejisini, diğer partilerini listelerinden göstermiş olduğu meclis üyesi adaylarını görünce inanıyorum ki ikna olmuşlardır. Şu anda Türkiye'de maalesef bu seçimde Kandil değerlendirme yapıyor. Pensilvanya değerlendirme yapıyor. Oradan gelen talimatlarla listeler hazırlanıyor. Belediye Başkan Adayları buna göre meclis listeleri hazırlanıyor. Bizim ittifakımızın adı Cumhur ittifakı. Biz bu ittifakı 15 Temmuz'da kurduk. 15 Temmuz'da devletimize darbe yapanlara karşı Cumhur İttifakını kurduk. Yarabbi bizim bu ittifakımızı pazara kadar değil mezara kadar devam ettirmeyi bize nasip eyle. Çünkü bu FETÖ denilen zalim bu ülkede ümmeti parçaladı. Kendine göre yorumlar yaptı. Bak kaçtılar gittiler. Hala kaçıyorlar. Ama onlar kaçacak biz kovalayacağız. Aynı şekilde PKK terör örgütünün mensuplarını Cudi'de, Gabar'da, Kandil'de vurduk mu. Vurmaya devam edeceğiz. Çünkü benim milletimin huzurunu kaçıranlara fırsat vermeyeceğiz. Biz bunun için varız” şeklinde konuştu.

Yeni Zelanda'da camilere yönelik yapılan terör saldırılarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bütün bunlara bakarak eğer birileri ikna olmuyorsa Allah aşkına 16 bin 500 kilometre öteden katliam silahları üzerine kazınan mesajları görünce herhalde ikna olmuşladır. Son günlerde döviz, faiz, enflasyon şer üçgeninden çevrilen yeni dolapları görünce herhalde ikna olur. Seçimler bahanesiyle ülkemize yönelik saldırıların artışının gayesi 2023 hedeflerimizle somutlaştırdığımız güçlü Türkiye yolunu kapatmaktır. Bunu başaramayacaklar. Ne dediler domates, patates, patlıcan. Bunlarla bu işin ne alakası var. Siz benim milletimi patlıcan domates biber ile mi aldatacaksınız. Bu millet Çanakkale geçilmez dediği zaman bir tas çorbaya talim etmiştir. Bak Kemal zannediyor ki bunları söylersem milleti aldatırım. Elhamdülillah bu ülkede ne patlıcan, ne domates, ne patates sıkıntısı var. Hemen tanzim satışları kurduk. Bir anda fiyatlar düştü mü. Olay bu kadar basit” ifadelerini kullandı.

"Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini sahada çözeceğiz"

Seçim sonrasında Suriye'de düzenlenebilecek olası bir operasyonun sinyallerini veren Erdoğan, “Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil sahada mutlaka çözeceğiz. İster içeride ister dışarıda olsun bu milletin işine aşına ekmeğine göz dikenleri asla affetmeyeceğiz. Silahlı terörü bitirmekte ne kadar kararlıysak, ekonomik terörü bitirmekte de o kadar kararlıyız. Sandıkları ülkemizin ve milletimizin geleceğine vuracakları darbenin aracı haline getirmek isteyenler tehditlere başladılar. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlıkları için verdikleri destek karşılığında eş başkanlıktan bahsediyorlar. İşte Kandile sırtını dayayanlar bu” dedi.