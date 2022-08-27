Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz hep tek bayrak dediniz, tek millet dediniz, tek vatan dediniz, tek devlet dediniz ve bu yoldan ayrılmadınız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siz hep tek bayrak dediniz, tek millet dediniz, tek vatan dediniz, tek devlet dediniz ve bu yoldan ayrılmadınız. Rabbim yar, yardımcımız olsun." dedi.

Ümraniye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerine yönelik düzenlenen “Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi” programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak programa katılan şehit ve gazi ailelerine seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Saygıdeğer şehit ailelerimiz ve gazilerimizi akşamın bu saatinde bir yaz akşamında en kalbi duygularla selamlıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar temenni ediyorum. Gazilerimize aynı şekilde Rabbimden şifalar temenni ediyor, onların da ailelerine sabırlar niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, sizler gerçekten bu ülkenin istiklal ve istikbali için verilen mücadelenin, bugüne kadar hem sabırla hem de bu yolda, bu topraklarda adeta 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan beni cüda' diyerek bu topraklara, bu vatana hizmet verdiniz. Siz hep tek bayrak dediniz, tek millet dediniz, tek vatan dediniz, tek devlet dediniz ve bu yoldan ayrılmadınız. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. 2023 için de bu yolda inanıyorum ki sabit olarak yola devam edelim. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.” dedi.