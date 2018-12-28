Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Namaz sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin bölünmesine karşıyız ama bizim bütün hedefimiz oradaki terör örgütlerinin oradan çıkmasıdır" dedi. Erdoğan, yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı ile birlikte ilçe başkanlarını da açıklamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve iş adamı Aydın Doğan eşlik etti.

Namaz sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin Münbiç'e yönelik bir psikolojik çalışma, psikolojik bir eylem içerisinde olduğunu biliyoruz. Orada kendi bayrağını dalgalandırmak gibi bir durumu olduğunu biliyoruz. Ama ortada henüz kesinleşmiş bir şey yok. Henüz kesin bir şey söz konusu değil. Rusya'nın bu noktada, resmi bakanların ifade ettiği gibi de orada da bu şekilde kesinleşmiş bir şey yok. Kaldı ki yarın sabah benim heyetim buradan Moskova'ya gidecek. Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, İstihbarat Başkanı ve benim aynı zamanda özel temsilcim ve büyük elçim oraya gidecek. Orada bu konuları etraflıca ele alacaklar. Ardından belki benimle Sayın Putin'le hem telefon hem de bir ziyaretim olarak. Çünkü bizim bunları çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor. Olay sadece Münbiç değil olay oradaki Münbiç'le birlikte bizim oradaki terör örgütlerini yok etmeye yönelik çalışmamızdır. Bu konuda kararlılığımız tamdır. Biz de şuanda tedbirlerimizi aldık ve silahlı kuvvetlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Biz Türkiye olarak bölgede her türlü adımı atmış vaziyetteyiz" dedi.

Alınan operasyon kararını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Münbiç konusunda sayın Obama döneminden başlayan bir süreçti. Münbiç yüzde 90 civarında Arapların oluşturduğu bir bölge. Sayın Trump zamanında bu yine gündeme geldi. Şu anda gelinen noktada tabii ki bu topraklar Suriye'ye ait Suriye'nin bölünmesine karşıyız ama bizim bütün hedefimiz oradaki terör örgütlerinin oradan çıkmasıdır" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden randevu talebinde bulunacağını açıklamasına yönelik soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim kapım herkese açık ama bay Kemal'den izin alabilir mi bilmiyorum. Bay Kemal biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile arası pek iyi değil. Bay Kemal'den izin alırsa seve seve karşılarım. Kahve ise kahve çay ise çay orada ikram ederim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak "Hedefimiz yarın Büyükşehir Belediyesi başkan adayımızla birlikte ilçeleri de açıklamak" diyerek sözlerini noktaladı.