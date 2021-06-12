Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Tayyip dede' diye seslenen çocuklara oyuncak dağıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Tayyip dede' diye seslenen çocuklara oyuncak dağıttı. O anlar cep telefona kamerasına yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde Üsküdar'da bulunan konutundan ayrılarak ibadete açılan Burhaniye Şehriban Hatun Camii'ne gitti. Çamlıca Caddesi üzerinde konvoyu durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı. Oyuncaklarını alarak çok mutlu olan çocukların ‘Tayyip dede' diye seslendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Erdoğan'ın konvoyu durdurması, çocuklara oyuncak dağıtımı, vatandaşların Erdoğan ile sohbet ederek fotoğraf çektirmeleri yer alıyor.