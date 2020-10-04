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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel atma törenine de katıldığı, yapımı devam eden Tersane İstanbul’da incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel atma törenine de katıldığı, yapımı devam eden Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu.


Kısıklı'daki konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kasımpaşa'ya geçti. Tersane İstanbul Projesi'ne yönelik incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.

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