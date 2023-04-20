Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan alanların açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda bulunan ve restorasyonu tamamlanan birimlerin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arife gününde olduğumuz, yarın da bayramla müşerref olacağımız Ramazan ayının tüm milletimize hayırlı olmasını dilerken, kurdeleyi de bu muhabbet içerisinde, bu güzellikler içerisinde kesiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü, Seferli Köşkü, Hazine Köşkü ve Mecidiye Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi. Açılış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Açılış kurdelesini kesiminin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Topkapı Sarayı'ndaki restoran çalışmalarımızın büyük bir kısmını bitirmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle artık arife gününde olduğumuz, yarın da bayramla müşerref olacağımız Ramazan ayının tüm milletimize hayırlı olmasını dilerken, kurdeleyi de bu muhabbet içerisinde, bu güzellikler içerisinde kesiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle birlikte restorasyonu tamamlanan birimleri inceledi.