Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Türkiye kimsenin yutamayacağı büyük bir lokmadır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye'yi önce bataklık hale getirip sonra bundan şikayet edenler şimdi de ülkemizin sınırlarını bir terör koridoruyla kuşatmaya çalışıyorlar. Şimdi 100 yılın projesi diye bir şey çıkardılar. Bu proje tamamen Ortadoğu'yu karıştırma projesidir. Türkiye ne Ortadoğu'dur ne Balkanlar'dır ne de Güney Amerika'dır. Türkiye coğrafyasındaki bin yıllık hakimiyeti ve birikimiyle kimsenin yutamayacağı büyük bir lokmadır. Bunu böyle biliniz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Ödül törenine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçen ay itibarıyla ihracatımız, geçen yılın aynı dönemdeki oranına göre yüzde 5,4 artarak 15 milyar 273 milyon dolara ulaştı. İhracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 84,4'e ulaştı. 2023 hedeflerimize ulaşabilmek için yaptığımız ihracatın katma değerini yükseltmemiz gerekiyor. Türkiye iğneyle kuyu kazma dönemini geride bırakıp, kanatlanıp uçma döneminin eşiğine gelmiş durumdadır. İhracatımızın katma değerini geliştirmek için inovasyona daha çok önem vereceğiz. Yapay zekanın her alanında etkinliğini hissettirdiği bir dönemde konvansiyonel yöntemlerle ön plana çıkamayız. Reel sektörümüzle, güç kaynağımızla milletimizle el ele verdiğimizde Allah'ın izniyle bunu başaracağımıza inanıyorum. Ülkemizi çok önemli bir yere getirdik. Sanayicimiz daha çok çalışacak, ihracatçılarımız yeni pazarlar bulacak. İhracatımızın katma değerini yükseltmek için inovasyon, tasarım, teknoloji ve araştırma geliştirmeye daha çok önem vereceğiz. Biz üretkenlikte değil bunu sisteme bağlayıp ticarileştirmede sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah bu tür platformlar en ücra köşedeki marangozumuzdan en modern tesisimize kadar her yerde bu anlayışın yerleşmesine katkıda bulunacaktır” dedi.

“Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar hiçbirimize durmak dinlenmek yok”

Göreve geldiklerinde ihracatın 36 milyar dolar olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi 169 milyar dolara ulaştık. Bu yıl inşallah ihracat rakamlarını çok daha ilerilere taşıyacağız. Giderek sertleşen rekabet ortamının üreticilerimizin maliyetlerini aşağıya, ürün kalitesini yukarıya doğru çekmeye çalıştığını biliyoruz. Bu zor denklemin çözüm yolu da inovasyon ve yenilikçilikten geçiyor. Tüm kamu kurumlarında dijital dönüşümü hızlandırdık. Bununla birlikte dijital ekonomiyi de hızlandırmış bulunuyoruz. Dijital dönüşüme kritik bir politika olarak sahip çıkıyoruz. İhracatçılarımız, büyük sanayilerimiz, KOBİ'lerimiz başta olmak üzere yeni dönemin ruhunu kavradığına inanıyorum. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar hiçbirimize durmak dinlenmek yok. Dünyaya ne kadar açılırsak hedeflerimize o derece yaklaşırız. Her ne kadar birileri bizi kendi içimize kapanmaya zorluyorsa bu tuzağa düşmeyeceğiz. Kendimiz, evlatlarımızın umudunu bize bağlamış tüm dostlarımız için her alanda ülkemizi zirveye taşıyacağız. Göreve geldiğimde bizim savunma sanayindeki yerli üretimimiz yüzde 20 idi. Ama şimdi yüzde 68'e çıktı. Bunu yakalamamış olsaydık terörle mücadelede başarıya ulaşamazdık. Bu başarı artarak devam ederken inşallah çok kısa zamanda da terörün belini bu ülkede kıracağız buna inancımız tam” ifadelerini kullandı.

“İstedikleri kadar birliğimize, beraberliğimize, ekonomimize saldırsınlar; bizi daha da perçinler”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “17 yılda ülkemizi 3 katından fazla büyütmeyi, ihracatını 4,5 kat, turizmini 4 katına çıkarmayı başarmış bir ülkeyiz. En önemli terör örgütlerini yerle yeksan etmiş bir ülkeyiz. Mesele birlik ve beraberlikse hamdolsun vesayetle mücadeleden darbe girişimlerine kadar her konuda tek yürek, tek yumruk olarak hareket eden bir milletiz. İstedikleri kadar birliğimize, beraberliğimize, ekonomimize, sınırlarımıza saldırsınlar. Bu tür operasyonlar sadece bizim hedeflerimize ulaşma azmimizi daha da perçinler ve bizi daha da güçlü kılar. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü hisseden her Türk vatandaşı kendini güvende hissediyor. Rekabette olduğumuz kesimler elbette rahatsız oluyor. Türkiye'nin AB'ye tam üye yapılmamasının başka türlü izahı olabilir mi? Çok fazla büyükmüşüz. Şimdi bunlar böyle istiyor diye, bunların paşa keyfi öyle istiyor diye biz küçülelim mi? Boşuna üç çocuk demiyorum. Daha da büyüyeceğiz. Avrupa ülkeleri huzur içinde yaşıyor olmaları Türkiye'nin 4 milyon göçmeni kendi topraklarında misafir etmesine borçludur” diye konuştu.

“Türkiye coğrafyasındaki bin yıllık hakimiyeti ve birikimiyle kimsenin yutamayacağı büyük bir lokmadır”

Avrupa Birliğini mültecilere yönelik verdikleri yardım sözlerini tutmadıklarını hatırlatan Erdoğan, “Hani söz vermiştiniz, 3 + 3 milyar Avro bize ödeyecektiniz, ne oldu? Bunlar dürüst değil, bunların hayatı yalan. Şu ana kadar 35-36 milyar dolar burada harcama yaptık, bundan sonra da yapacağız. Bazıları rahatsızlık duyabilir, duysun. Biz şu anda varil bombalarından kaçan bu insanlara kapılarımızı açarak ensar görevini yerine getirdik. Aynı durum bizim de başımıza gelebilirdi. Biz bu görevi yerine getirmek suretiyle tüm insanlığa bir ders verdik. Biz kaybeden olmayacağız, yine kazanan olacağız. Bu bölgenin kazananı da yine biz olacağız. Para pulu bir kenara bıraktık. Ülkemizin Suriyeli topraklarını yeniden güvenli hale getirme çabalarına destek bulamıyoruz. Hala kafalarında bir Türk baharı özlemi var. Halbuki onların girdiği her yer karakışa dönmüştür. İşte buyrun Avrupa şehirleri cayır cayır yanıyorlar. Daha çok yanacaksınız. Suriye'yi önce bataklık hale getirip sonra bundan şikayet edenler şimdi de ülkemizin sınırlarını bir terör koridoruyla kuşatmaya çalışıyorlar. Şimdi 100 yılın projesi diye bir şey çıkardılar. Bu proje tamamen Ortadoğu'yu karıştırma projesidir. Böl, parçala, yut mantığının yeni bir jargonla uygulamasıdır. Türkiye olarak buna müsaade etmeyeceğiz. Suriye'de ülkemize yönelik hiçbir tehdide izin vermeyeceğiz. Münbiç ve Fırat'ın doğusu dair tüm Suriye topraklarını buraların gerçek sahiplerine teslim edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye ne Ortadoğu'dur ne Balkanlar'dır ne de Güney Amerika'dır. Türkiye coğrafyasındaki bin yıllık hakimiyeti ve birikimiyle kimsenin yutamayacağı büyük bir lokmadır. Bunu böyle biliniz” şeklinde konuştu.