Cumhurba?kan? Erdo?an: "T?rkiye, Suriye kaynakl? yeni bir g?? dalgas?n? kald?ramaz"

4 milyon insan?n idlib'teki son katliamlarda sebebiyle bu b?lgede tekrar ciddi bir hareketlilik olu?tu. Bombard?mandan ka?an 80 binin ?zerinde ?dlibli karde?imiz ?lkemiz s?n?r?na do?ru g??e ba?lad?. B?yle bir durumda T?rkiye bu g?? y?k?n? tek ba??na ta??mayacakt?r? dedi.

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, Dolmabah?e Saray?'nda d?zenlenen ?lim Yayma ?d?l T?reni'ne kat?ld?. ?lim Yayma ?d?l T?reni'nde konu?an Cumhurba?kan? Erdo?an, ?Temelleri 68 y?l ?nce at?lan cemiyetin bizlerde ekme?ini yedik. Onun tas?ndan ?orba i?tik. Karavanas?na her sabah ?aydanl?kla oradan barda??ndan ?ay? ald?k ve ?yle yeti?tik. Oradaki b?y?klerimize ne kadar ??kranla anarsak azd?r. Allah onlardan raz? olsun, mekanlar? cennet olsun. Bu harekat ?ehit ba?bakan merhum Menderes'in teklifiyle ba?layan bir meyve olarak bu g?nlere geldi. Milletin iradesine sayg?n?n, milletin hukukuna riayetin ve sahip ??kman?n sembol? olan bu m?essese ?lkesinin ve milletinin hayr?n?n y?z binler yeti?tirmi?tir. Kuruldu?u g?nden bug?ne kadar s?nmeyen ocak giderek b?y?yen iman ate?inin hak yolunda ad? haline gelmi?tir. Bu cemiyet ayr??t?ran ve b?lenlerin de?il, birle?tiren ve kucakla?t?ranlar?n yuvas? olmu?tur. Milli ve yerli akl?n rehberli?inden memleket hayr?na b?y?k hayallerin kuruldu?u yerdir. B?t?n kalbimle inan?yorum ki bu ocak bug?ne kadar oldu?u gibi in?allah milli iradenin y?lmaz savunucusu olacakt?r. Birlik ve beraberli?in bu numune kurumu de?erlerimize ba?l? nesiller yeti?tiren bir ?at? olarak nice y?llar hizmet verecektir? dedi.

?Ge?mi?in ac? tatl? dersler alarak istikbale odaklanaca??z?

?As?rlar boyunca medeniyetimiz d?nyan?n b?t?n ilim p?narlar?n?n memba olmu?tur? diyerek konu?mas?n? s?rd?ren Cumhurba?kan? Erdo?an, ?Fikirle, yaz?yla ve amelle ilim pe?inde ?m?r harcayan ecdad?n t?ptan, astronomiye, m?hendislikten sosyal bilimlere kadar her alanda sergiledi?i ba?ar?lar? iftiharla yad ediyoruz. Peki buna ra?men nas?l oldu?u da bug?n ilmin her alan?nda geriye d??t?k. Bizden ilham alarak yola ??kanlar ?imdi fersah fersah ?n?m?ze ge?mi?ken biz nas?l oldu da bizim sahip oldu?umuz miras?m?z?n fark?na varamad?k. Bu sorular?n ?zerine cesaretle d???n?p do?ru cevaplar? bulmadan co?rafyam?z?n ve karde?lerimizin ya?ad??? s?k?nt?lar? ??zemeyiz. ??z?m? kendi i?imizde kendi ruhumuzda kendi zihnimizde kendi d?nyam?zda bulaca??z. Bize d??en medeniyetimiz ?? tasavvurunu kalbi selimi, zevki selimi, akl?selimi kendi ge?mi?imizde aramak bulmak, yeniden yorumlamak ve gelece?e ta??makt?r. Hep ayn? ?eyleri yaparak her defas?nda farkl? sonu?lar beklemek ak?l ve basiret sahiplerinin hi?bir zaman ??z?m yolu de?ildir. D?nyan?n bizim kar?? kar??ya bulundu?umuz her yeni duruma uygun yeni duru?lar, y?ntemler geli?tirmeliyiz. Bunu yaparken T?rkiye'nin ya?ad??? FET? tecr?besi ve halen medeniyet co?rafyam?zda ?ahit oldu?umuz pek ?ok hadisenin bize verdi?i mesajlar?n? do?ru okumal?y?z. Medeniyetimiz k?lt?r?m?z?n kendi dinamikleri i?inde do?mayan tek gayesi ?mmete, millete hizmet etmeyen hi?bir g??, iktidar, yap? bize iki as?rd?r hasretini ?ekti?imiz ?ahlan??? ya?atamad?. K?kleri sa?lam olmayan a?a?, g?vdeye s?k? s?k? ba?l? olmayan dal, ona g??l? tutunmayan yaprak varl???n? s?rd?remez. Mevlana'dan ald???m?z ilhamla bir aya??m?z? k?lt?r?m?ze, de?erlerimize sabitleyerek, di?eriyle t?m d?nyay? t?m evreni kucaklayaca??z. Ge?mi?in ac? tatl? dersler alarak istikbale odaklanaca??z. Sadece sorunlara sadece e?iklerimize de?il bunlar? ??zecek de?il bunlar? ??zecek ila?lar? bulmaya yo?unla?aca??z? diye konu?tu.

?Son 17 y?lda ilmi faaliyetlerde de adeta bir silkini?, bir kabu?u k?r?? bir yeniden dirili? d?nemine girdi?imizin ifadesidir?

T?rkiye'nin son 17 y?lda her alanda oldu?u gibi ilim alan?nda da geli?me g?sterdi?ini ifade eden Cumhurba?kan? Erdo?an, ??lkemizin bilhassa son 17 y?l? di?er alanlarla birlikte ilmi faaliyetlerde de adata bir silkini?, bir kabu?u k?r?? bir yeniden dirili? d?nemine girdi?imizin ifadesidir. Elbette yapmam?z gereken ?ok i? var ama hamd olsun istikamet ?izilmi? ve kutlu y?r?y?? ba?lam??t?r. Say?lar? 207'yi bulan ?niversitelerimiz, bilimsel ara?t?rma faaliyeti y?r?ten kurumlar?m?z, ?zel kurulu?lar?m?z? ?al??malar? devam ediyor. Eskiden yurtd???na giden bilim ve ara?t?rma insanlar?m?z?n g??? art?k tersine d?nm??t?r. ?lmi ve akademik bak?mdan olgunla?m?? kendi alan?nda ????r? a??c? eserler vermi? vatanda?lar?m?z ?lkemize ve milletimize minnet borcunu ?demek i?in buraya geri d?n?yor. Uluslararas? lider ara?t?rmalar program?yla T?B?TAK'?m?z son birka? y?ld?r. ?ok b?y?k ?abalar veriyor. ?n?allah ?n?m?zdeki d?nemde insan yeti?tirmek i?in ??rence akademisyen de?i?im programlar?na a??rl?k verece?iz? ?eklinde konu?tu.

?K?resel M?lteci Forumunda m?lteciler i?in bulunulan 7,5 milyar dolarl?k taahh?t devede kulak misalidir.?

?svi?re ve Malezya ziyaretlerinden bahsederek konu?mas?n? s?rd?ren Cumhurba?kan? Erdo?an, ?Geride b?rakt???m?z hafta ?svi?re ve Malezya'y? kapsayan yurtd??? seyahatimiz oldu. Cenevre'de Birle?mi? Milletler ?nc?l???nde ilk kez d?zenlenen K?resel M?lteci Forumuna kat?larak, e? ba?kanl?k yapt?m. En fazla s???nmac?ya ev sahipli?i yapan d?nyan?n en c?mert ?lkesi olarak Cenevre'de T?rkiye'nin mazlumlara sahip ??kt???n? anlatt?k. Her y?l milyonlarca insan? vatanlar?n terk etmelerini zorlayan sebepleri ve bunlar?n ??z?m yollar?n? muhataplar?m?zla payla?t?k. Meselenin imkan k?s?tl??? olmad???n? vicdan ve empati eksikli?i oldu?unu rakamlarla ifade ettim. Suriye'nin kuzeyinde hayata ge?irmeyi planlad???m g?venli ?ehirler gibi insani dramlar? hafifletecek ve m?ltecilerin geri d?n??lerini ger?ekle?tirecek projelere a??rl?k verilmesinin gereklili?ini ifade ettim. Ayr?ca Suriye'de att???m?z ad?mlar?n ?nemini ve Suriyeli m?ltecilerin geri d?n??leriyle ilgili pozitif geli?meleri anlatma f?rsat? buldum. Foruma kat?lan ?lkeler d?nyadaki m?ltecilerin y?k?n? payla?ma ad?na 7,5 milyar dolarl?k bir taahh?tte bulundu. ?ki trilyon dolar?n silahlanmaya ayr?ld??? bir trilyon dolar?n ise l?ks t?ketime harcand??? bir d?nemde bu rakam elbette devede kulak misalidir. Avrupa'n?n m?lteci s?n?rlar?n?n d??ar?da tutulmas? i?in tahsis etti?i miktar bile forum kapsam?nda ayr?lan miktar?n kat ve kat ?st?ndedir. Sembolik mebla?larla m?ltecilerin s?k?nt?lar?na ??z?m bulunamayaca?? gayet a??kt?r. Daha ?nce yerine getirilmeyen s?zlerin ac?s?n? ?ok ?ekmi? bir ?lke olarak biz vaatten ziyade icraata bak?yoruz. Bundan sonraki s?re?te al?nan kararlar?n takip?isi olup, uygulamaya ge?mesi i?in gayret g?sterece?iz. Bilhassa Bat?l? zengin ?lkelere art?k denizin bitti?ini m?lteci sorunundan ka?malar?n?n daha fazla m?mk?n olmad???n? s?ylemeyi s?rd?rece?iz? ifadelerini kulland?.

?Bombard?mandan ka?an 80 binin ?zerinde ?dlibli karde?imiz ?lkemiz s?n?r?na do?ru g??e ba?lad??

T?rkiye'nin yeni bir g?? dalgas?n? kald?ramayaca??n? s?yleyen Cumhurba?kan? Erdo?an, ?Milli gelire oranlar d?nyada ?zellikle en az geli?mi? ?lkelere en fazla destek veren birinci s?rada ?lkemizdir. Di?erleri bunun sadece laf?n? yap?yor. Bir numara biziz. T?rkiye Suriye kaynakl? yeni bir g?? dalgas?n? kald?ramaz. 4 milyon insan?n idlib'teki son katliamlarda sebebiyle bu b?lgede tekrar ciddi bir hareketlilik olu?tu. Bombard?mandan ka?an 80 binin ?zerinde ?dlibli karde?imiz ?lkemiz s?n?r?na do?ru g??e ba?lad?. ?dlib halk?na y?nelik vah?et son bulmazsa bu say? daha da artacakt?r. B?yle bir durumda T?rkiye bu g?? y?k?n? tek ba??na ta??mayacakt?r. Bizim maruz kalaca??m?z bask?n?n olumsuz yans?malar? ba?ta Yunanistan olmak ?zere b?t?n Avrupal? ?lkelerinde hissedece?i bir konu olacakt?r. Bu durumda 18 Mart Mutabakat?ndan ?nce ya?anan sahnelerin ya?anmas? ka??n?lmazd?r. Biz Rusya nezdinde sald?r?lar?n son bulmas? i?in her t?rl? ?abay? g?steriyoruz. Nitekim yar?n bir heyeti Moskova'ya g?nderiyoruz. G?r??meleri yapacaklar al?nacak neticelere g?re ataca??m?z ad?mlar? belirleyece?iz. Avrupa ?lkelerini T?rkiye'nin att??? me?ru ad?mlar? k??eye s?k??t?rmak yerine enerjilerini katliam? engellemek i?in ?aba harcamaya davet ediyoruz. Di?er t?rl? ?dlib'teki yang?n?n kendi topraklar?na s??ramas?na mani olamayacaklard?r? diye konu?tu.

?M?sl?manlar?n i? kavgalarla y?prat?lmak istedi?inde bir d?nemde ?ran, Katar, Malezya ve T?rkiye olarak t?m d?nyaya anlaml? bir mesaj verdik?

Malezya'da yap?lan ?al??malarla ilgili konu?an Cumhurba?kan? Erdo?an, ?Cenevre'den sonra Malezya ba?bakan?yla bu sene ilk kez liderler seviyesinde d?zenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'ne i?tirak ettim. Malezya ile 14 iyi niyet muht?ras? imzalayarak stratejik alandaki i?birli?imizi g??lendirdik. ?n?allah ?n?m?zdeki d?nemde burada at?lan imzalar?n meyvelerini in?allah toplayaca??z. ?kinci g?n?nde ?slam d?nyas?n?n d?rt bir ucundan zirveye kat?lan akademisyenler, STK, kanaat ?nderleriyle bir araya geldik. M?sl?manlar?n etnik ve mezhep eksenli i? kavgalarla yorulmak, y?prat?lmak istedi?inde bir d?nemde ?ran, Katar, Malezya ve T?rkiye olarak t?m d?nyaya anlaml? bir mesaj verdik. ?at??man?n de?il bar???n, ayr??man?n de?il vahdetin saf?nda oldu?umuzu dost d??man herkese g?sterdik. Gerek a??l?? konu?mam?zda gerekse zirvenin di?er toplant?lar?nda ?slam aleminin i?inde bulundu?u duruma dikkat ?ektik. Malum baz? ?lkeler ellerindeki imkanlar? M?sl?manlar?n g??lenmesi ve ba?ar?s? i?in de?il adeta par?alanm??l?klar?n? devam etmesi i?in yap?yor. Kimi zaman diplomatik bask? yaparak, kimi zaman a??ktan tehdit ederek ?slam d?nyas?n?n kendi meselelerini konu?mas? ve ??z?m ?retmesi engelleniyor. Ne zaman M?sl?manlar ?zerindeki ?l? topra?? temizlemeye ?al??sa i?eriden birileri s?rekli bu s?reci sabote ediyor. M?sl?manlar aya?a kalkmaya ?al??t?k?a bat?l? ?lkemizdeki gafiller pa?am?zdan ?ekiyor. Yemen'den Libya'ya kadar ?slam alemindeki ?at??malar? k?r?kleyenler de bu ?evrelerden ba?kan? de?ildir. 251 vatanda??m?z ?ehit oldu?u 15 Temmuz darbesinin finans aya??nda bu odaklar? g?r?yoruz. Bunlar?n sabotajlar?na ra?men hedeflere y?r?meye devam ediyoruz" diye konu?tu.

?Bizde g??lendik?e ?slam d?nyas?n?n meselesiyle daha fazla ilgilendik?e i?eriden ve d??ar?dan sald?r?lara maruz kal?yoruz?

?lim Yayma Camias?n?n ?al??malar?ndan dolay? gurur duydu?unu ifade eden Cumhurba?kan? Erdo?an, ?Atalar?m?z y?ksek da??n ba?? da dumanl? olur diyordu. Bizde g??lendik?e ekonomik bak?mdan ba??ms?zl??? per?inledik?e ?slam d?nyas?n?n meselesiyle daha fazla ilgilendik?e i?eriden ve d??ar?dan sald?r?lara maruz kal?yoruz. Son 17 y?lda elde etti?imiz ba?ar?lar?n gerisinde her a?amas? zorluklarla g?r?l? ?etin bir m?cadele vard?r. Ne vesayete, ne ter?re ne de uluslararas? ?er odaklar?na kar?? elde etti?imiz hi?bir zafer bize alt?n tepside sunulmad?. Ne yapt?ysak birlik ve dayan??mayla hareket etti?imiz i?in ba?ard?k. Bu s?re?te ?lim Yayma Camiam?zla beraber T?rkiye davas?na g?n?l vermi? di?er sivil toplum kurulu?lar?m?z?n deste?ini ald?k. Sizler kendi alanlar?n?zda y?r?tt???n?z ?al??malarla, ?lkemizin yolunu ayr?k otlar?ndan temizlediniz. Sizler bilhassa be?eri sermaye i?in ciddi ?abalar harcad?n?z. Vars?n birileri ?lim Yayma Camias?yla ba??n? koparmay? marifet sans?n. Vars?n birileri makamlar? gere?i bulunduklar? g?revlerden imtina etsin. Biz sizlerin ne yapt???n? ne t?r fedakarl?klar g?sterdi?inizi biliyoruz. T?rkiye Cumhurba?kan? olarak daima iftihar ettim gurur duydum. ?n?allah bundan sonra sizin yan?n?zda durmay? s?rd?rece?iz. Sizlerden de ayn? kararl?l?kla yolunuzu devam etmenizi bekliyorum? ifadelerini kulland?.

?lim Yayma ?d?lleri t?reninde ?d?l alan isimler ??yle;

M?hendislik, Do?a ve Sa?l?k Bilimleri ?d?l?: Prof. Dr. Mehmet Zahmak?ran

Sosyal Bilimler ?d?l?: Prof. Dr. ?lyas Kemalo?lu

?lim Yayma B?y?k ?d?l? Kategorisi: Prof. Dr. Fikrettin ?ahin