Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye yüzyılını ülkemizin lokomotif şehri İstanbul ile birlikte tasarladık, inşallah birlikte inşa edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye yüzyılını ülkemizin lokomotif şehri İstanbul ile birlikte tasarladık, inşallah birlikte inşa edeceğiz. Bunun için sizlerden 2023'te tercihinizi çok dikkatli yapmanızı istiyorum. Eski Türkiye'nin kavga, kaos, kriz, istikrarsızlık, güvensizlik günlerine dönersek bu tarihi fırsatı kaçırırız. Ne kendimize ne evlatlarımıza karşı böyle bir vebalin altına giremeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası açılış törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fatihin milletimize yadigarı İstanbul sadece ülkemizin değil tüm dünyanın gözde şehridir. İstanbul aşığı bir cumhurbaşkanınınız olduğunu bilin. Bu şehre yaptığımız her hizmetin ülkenin tamamına ve ötesine ulaşan etkilerle dönüşü olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu'nda yapılan yatırımları ve kentsel dönüşüm çerçevesinde inşa edilen toplu konutları hatırlatan Erdoğan, “Çırpıcı Millet Bahçemizi daha önce hizmete açmıştık. Bugün 5 millet bahçesinin resmi açılışını yapıyoruz. Merkezefendi Millet Bahçesi projelendirme çalışmaları sürüyor. Toplu konutta ve kentsel dönüşümde de ilçemizde önemli adımlar attık. Geçtiğimiz haftalarda ‘İlk Evim, İlk İşyerim' adıyla 500 bin konut, 1 milyon arsa, 50 bin işyeri hedef ile yeni bir kampanya başlattık. Türkiye'ye bugüne kadar 1 milyon 170 bin sosyal konutu kazandırmış bir hükümet olarak inşallah bu kampanya ile milyonlarca vatandaşımızı ilk defa ev sahibi yapacağız” diye konuştu.

"Bay Kemal, sen bizim kazandırdığımız eserlere anca turistik seyahat yaparsın"

Konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Erdoğan, “Bay Kemal, sen bizim kazandırdığımız eserlere anca turistik seyahat yaparsın. Şöyle eline diline dursun, 13 belediyen var büyükşehir olarak. Sen o büyükşehirlerde ne yaptın, ne yapıyorsunuz? Bunu söyleyin” dedi.

Erdoğan, Zeytinburnu'nda bulunan Abdi İpekçi Spor Kompleksi'nin önümüzdeki yılın ilk yarısına kadar, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi inşaatının ise yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

"Yaptığımız yatırımlarla bu sıkıntılı dönemin izlerini siliyor, modern, aydınlık, huzurlu Zeytinburnu'nu adım adım yükseltiyoruz"

Bir dönem Türkiye'nin her bölgesinde görülen çarpık kentleşme sorununun Zeytinburnu'nda da yaşandığına dikkat çeken Erdoğan, “Bilhassa bölgede açılan sanayi tesislerinin yol açtığı sıkıntılar uzun yıllar etkisini sürdürmüştür. Yaptığımız yatırımlarla bu sıkıntılı dönemin izlerini siliyor, modern, aydınlık, huzurlu Zeytinburnu'nu adım adım yükseltiyoruz. Biz 1994 yılında İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğimiz günden beri bu şehrin her meselesini kendi meselemiz görüyor, takip ediyoruz. 2003 yılında başbakanlık görevini üstlendiğimizde bu defa ülkenin tamamının derdi ile dertlendik. 2014 ve 2018'de Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yeni anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Tüm bu süreçlerde yaptığımız siyasetin tek adı vardır; o da eser ve hizmet siyasetidir” açıklamalarında bulundu.

Türkiye'nin geçmiş yıllarına atıfta bulunan Erdoğan, “Milletimiz yıllarca tek parti faşizminden, darbecilerin hukukunu gasp etmesinden bizar olmuştur. Biz hükümete geldiğimiz günden itibaren gerçekleştirdiğimiz demokrasi atılımları ile bu makus tarihi değiştirdik. Önce ülkemizi hayata geçirdiğimiz asırlık eser ve hizmetler sayesinde 2023 hedefleri ile buluşturduk. Ardından milletimizin önüne gençlerimize bırakacağımız en büyük miras olarak gördüğümüz 2053 vizyonumuzla çıktık. Şimdi de Türkiye yüzyılı ile tüm bu yatırımları taçlandırıyoruz. Ülkemizin dünkü meselelerini hatırlayın; güvenlik kaygıları vardı, terör örgütleri cirit atıyordu. Bu tehditlerin hepsini bitirdik mi, bitirdik. İnsanlarımızın eğitimden sağlığa, ulaşımdan spora her alanda temel hizmetlere erişme sıkıntısı vardı. Yaptığımız eserlerle bunları da çözdük mü, çözdük. İnsanların ülkesinin büyüklüğünü, gücünü görme hayali vardı. Bunu da sağladık mı” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel siyasi ve ekonomik krizlerin etkisiyle Türkiye'de yaşanan bazı sıkıntıların da aşıldığını vurguladı. Vatandaşlardan 2023 seçimleri için destek isteyen Erdoğan, “Gelin 2023'te Türkiye yüzyılının önünü hep beraber açalım. Türkiye yüzyılını ülkemizin lokomotif şehri İstanbul ile birlikte tasarladık, inşallah birlikte inşa edeceğiz. Bunun için sizlerden 2023'te tercihinizi çok dikkatli yapmanızı istiyorum. Eski Türkiye'nin kavga, kaos, kriz, istikrarsızlık, güvensizlik günlerine dönersek bu tarihi fırsatı kaçırırız. Ne kendimize ne evlatlarımıza karşı böyle bir vebalin altına giremeyiz” dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: "Bugün bizim için büyük bir gün"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise yaptığı konuşmada, "Bugün bizim için büyük bir gün. Eser siyasetinin lideriyle, Cumhurbaşkanımızla birlikteyiz. Kendisine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yanımızda olduğunuz, heyecanımızı paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizi evimizin en güzel köşesinde, Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde ağırlıyoruz. Bu bahçe bizim 20 yıllık hayalimizdi, yemyeşil bir rüyaydı. Çok çalıştık ve bu rüyayı gerçeğe dönüştürdük. ‘Zeytinburnu'nun kalbi olacak' demiştik. Ne mutlu ki bize, öyle oldu. Bu bahçe artık Zeytinburnu'nun buluşma noktası. Hepimize, biricik yuvamıza, Zeytinburnu'muza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.