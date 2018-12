Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin şahlanışını durduracak hiçbir fani güç yok" (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Aynı hedefe yöneldiğimiz, bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlendiğimiz sürece Türkiye Allah'ın izniyle yeni destanlar yazmaya devam edecektir. Bu bakımdan 2019'u farklı görüyorum. Karamsarlığı ve ümitsizliği kapımıza yaklaştırmadığımız müddetçe ülkemizin şahlanışını durduracak hiçbir fani güç yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

DEİK'in ülkemiz açısından önem taşıyan bir kuruluş olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEİK'in iş dünyamızın lokomotif kuruluşu haline geldiğini görüyoruz. Ülkemizin en büyük 100 Türk şirketinin 63'ünün, en büyük 46 müteahhitlik şirketimizin 28'inin DEİK üyesi olması da bu başarının bir nişanesi. Burada üye sayısı kadar üyelerimizin niteliği, vasfı da önemli. Ülkemizde çeşitli alanlarda faaliyet yürüten birçok çatı kuruluşu gibi DEİK de değişimi kendi bünyesinden gerçekleştirmiştir. Son dönemde atılan adımlar Türkiye'nin tüm renklerini kucaklayan kuşatıcı bir yapıya kavuşturmuştur. Bu yapısal değişim DEİK'in gücüne katkılar yapmıştır. 2019 yılı için belirlenen işimiz, gücümüzü dünyaya taşımak. Bu noktada 2019 çok farklı olacak. Türkiye'nin ekonomik gücünü yakın coğrafyamızdan başlayarak tüm dünyaya taşımanızı bekliyorum. Bunun için DEİK iş dünyamıza ufuk açacak fikri egzersizler de yürütmelidir. DEİK dış ekonomik ilişkilere dair stratejiler hakkında raporlar üretmeli, uygulamasını sağlamalı, sonuçlarını takip etmelidir" dedi.

"Bunları ana muhalefetin başı bilmez, anlamaz"

Yapılan çalışmalar sonrasında daha güvenli bir ticaret alanı oluşturulduğunu söyleyen Erdoğan, ihracatçılara sağlanan yeşil pasaport imkanıyla birçok ülkeye vizesiz seyahatin önünün açıldığını belirtti. Erdoğan, "2011 yılı, o günden bu yana gelen süreç, Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığımız sürecince DEİK çalışmalarına özel önem verdik. Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar ziyaret ettiğimiz her yere DEİK'i de davet ederek iş adamlarımız arasında köprüler kurduk. Sizlerin karşılaştığı sıkıntıları gidermek için ciddi gayret gösterdim. Bu çatı altında kobileri almak suretiyle ufku daha da genişletmek için bir adım atmamızın da ben gereğine inanıyorum. Bürokrasiden teminat mektuplarına, gümrük sorunlarından tır şoförlerimizin meselelerine kadar her işle yakından ilgilendik. Bütün bunları daha güvenli bir ticaret ortamı tesis etmek için yaptık. İhracatımız artsın, yatırımlarımız çoğalsın, istihdam büyüme katlansın diye bu mücadeleyi yapık. Yola çıktığımızda hatırlayın bizim ihracatımız 36 milyar dolardı. Şu anda 170 milyar dolara geldik. İhracatçı firma sayımız 31 bin idi. Bunları ana muhalefetin başı bilmez, anlamaz. Şu anda 71 binin üzerine çıkardık. Yürürlüğe koyduğumuz düzenleme ile 8 bin 582 ihracatçımıza yeşil pasaport imkanı getirerek vizesiz seyahatin yolunu açtık" ifadelerine yer verdi.

"Müteahhitlik hizmetlerimiz, dizilerimizle, filmlerimizle ülkemizi tüm dünyada görünür tanınır hale getirdik"

Türkiye'nin dünyanın birçok noktasında farklı alanlarda tanınır hale geldiğine dikkat çeken Erdoğan, "Talebi geri çevirmedik. 1975 -2002 döneminde ülkemize sadece 15 milyar dolara yatırım yapılmışken, son 16 yılda 201 milyar dolar üzerinde doğrudan yatırım rakamına ulaştık. Sizlerle birlikte her sene dünyanın farklı kıtalarını ziyaret ediyoruz. Oralarda karşılıklı olarak gittiğimiz ülkelerin sanayicileriyle sizleri bir araya getiriyoruz. Liderler olarak tüm iş adamlarına oralarda bir heyecan, girişimci ruhu aşılayalım istiyoruz. Gerek resmi seyahatler, gerek uluslararası toplantılar münasebetiyle devlet ve hükumet başkanlarını ülkemizde ağırlıyoruz. En son İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Çankaya köşkünde iş adamlarımızı bir araya getirdik. Biz kararlıyız yapmaya devam edeceğiz. Bu ziyaret ve temaslardan şahitlik ettiğimiz tablo şu. Bugün Türkiye 15-20 yıl öncesinde kadar esamesinin dahi okunmadığı pek çok ülkede sadece resmi misyonlarıyla değil iş adamlarıyla, firmalarıyla, ürünleriyle, sivil toplum kuruluşları ile var. Müteahhitlik hizmetlerimiz, dizilerimizle, filmlerimizle ülkemizi tüm dünyada görünür tanınır hale getirdik. 2002‘de doğru dürüst yatırımımız olmadığı bölgelerde bugün Türk girişimciler ticaret yapıyor. Müteahhitlerimiz Afrika'dan Rusya'ya kadar geniş bir coğrafyada göğsümüzü kabartan projelere imza atıyor. Senegal'in başkenti Dakar'a gidiyorsunuz sizi orada Türk müteahhitlerin yaptığı modern havalimanı karşılıyor. Daha yeni muhteşem bir kapalı spor salonu yaptılar. Dev bir kongreyi orada iç organizasyonunu Türk bir şirketin yaptığı gerçekleştirdiler. O tüm Afrika'ya ses verecek" diye konuştu.

"Türkiye Allah'ın izniyle yeni destanlar yazmaya devam edecektir"

Pakistan'dan Kuveyt'e birçok ülkenin milli güvenliğinin Türk savunma sanayinin geliştirdiği askeri araçlara emanet olduğunu sözlerine ekleyen Erdoğan, "Dünyanın hangi kıtasına giderseniz gidin muhakkak orada 'Made in Turkey' damgalı ürünler karşılaşıyoruz. Türk şirketleri ve iş adamlarımız bayrağımızı yüzlerce ülkede gururla dalgalandırıyoruz. Türkiye ticaret diplomasisinde de kendisinden daha fazla söz ettiriyor. Görüştüğümüz her devlet adamı Türk yatırımcıların başarısından bahsediyor. Yabancı şirketlerin yıllarca sürüncemede bıraktıkları projeleri Türk firmaları üstleniyor ve rekor sürede bitiriyor. Bu milletin değerlerini temsil ettiğiniz şahsımla beraber devletimize bu gurur tabloları yaşattığınız için teşekküre diyorum.Özellikle bu seviyeler Türkiye'nin sadece ihracat, yatırım ekonomi alanından değil aynı zamanda siyasette, uluslararası ilişkilerde ve benzer birçok konuda kaydettiği ilerlemenin sonuçlarıdır. Ülkemiz bu noktalara Cumhurbaşkanından bürokratına, siyasetçisinden emekçisine kadar 81 milyonun her bir ferdinin tam bir seferberlik ruhuyla hareket etmesiyle gelebilmiştir. Aynı hedefe yöneldiğimiz, bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlendiğimizde sürece Türkiye Allah'ın izniyle yeni destanlar yazmaya devam edecektir. Bu bakımdan 2019'u farklı görüyorum. Karamsarlığı ve ümitsizliği kapımıza yaklaştırmadığımız müddetçe ülkemizin şahlanışını durduracak hiçbir fani güç yok" şeklinde konuştu.