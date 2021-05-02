Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'ın babasının cenazesine katıldı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın babası Ahmet Galip Yıldırım (88) son yolculuğuna uğurlandı.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım (88) son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldı.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün 88 yaşında hayatını kaybetti. Ahmet Galip Yıldırım'ın cenazesi, öğlen saatlerinde Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.