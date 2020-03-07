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Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’da Öznur Hacıosmanoğlu ile Hamza Gedikoğlu’nun nikah törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Öznur Hacıosmanoğlu ile Hamza Gedikoğlu'nun nikah törenine katıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan ile Üsküdar Belediyesi Nikah Salonu'nda Öznur Hacıosmanoğlu ile Hamza Gedikoğlu çiftinin nikah törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah sonrası binanın kapı girişinde vatandaşların sevgi seliyle karşılaştı. Bir çocuğun “Tayyip Dede” demesi üzerine Erdoğan küçük çocuğu yanına çağırarak fotoğraf çektirdi.

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