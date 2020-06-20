İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’ne gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne gitti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geldi. Burada Kars Barajı açılış törenine canlı bağlanacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüşecek. Programlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi açılış törenine katılması ve Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatını ziyaret etmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.