Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geldi. Burada Kars Barajı açılış törenine canlı bağlanacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüşecek. Programlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi açılış törenine katılması ve Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatını ziyaret etmesi bekleniyor.