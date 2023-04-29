Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev TEKNOFEST'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Teknofest 2023'e katıldı. İki lider ve eşleri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kullandığı TOGG aracı ile alana geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Teknofest 2023 heyecanına ortak oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kullandığı TOGG aracıyla TEKNOFEST alanına geldi. Erdoğan'ı gençler karanfillerle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyev, TOGG'dan inerek katılımcıları selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, kürsüye çıkarak Teknofest paydaşları ile birlikte fotoğraf çektirdi. Erdoğan'ın alana gelişi insansız hava aracı Bayraktar Akıncı'nın kamerasından da görüntülendi.