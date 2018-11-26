Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde,Katar Emiri Seyh Temim Bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde Katar Emiri Seyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın ve Al Sani'nin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti. İkilinin görüşme sonrası Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. toplantısına katılması bekleniyor.