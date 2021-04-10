Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Huber Köşkü'ndeki görüşmesi başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Huber Köşkü'ne gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesi başladı. Görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu'nun gerçekleştirilmesi sonrasındaysa Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı'nın yapılması öngörülüyor.