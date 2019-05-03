Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı devlet başkanlarını ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Büyük Çamlıca Camii'nin resmi açılışına katılan yabancı devlet başkanlarını Vahdettin Köşkü'nde ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Büyük Çamlıca Camii'nin açılışına katıldı. Düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birçok farklı ülkeden gelen devlet başkanları da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışa katılan yabancı devlet başkanlarını Vahdettin Köşkü'nde akşam yemeği programında ağırladı.