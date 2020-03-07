İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeğeninin nikah şahitliğini yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeğeni Sevde Erdoğan ile Ersin Özsoy’un nikah törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeğeni Sevde Erdoğan ile Ersin Özsoy'un nikah törenine katıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kızı Sevde Erdoğan ve Ersin Özsoy'un Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen nikah törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan çiftin nikah şahidi oldu. Çiftin diğer şahitleri ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım ve İsmail Kahraman oldu.


Nikahın ardından çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi. Törenin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.