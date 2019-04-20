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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım, Özhaseki ve bazı belediye başkanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve bazı belediye başkanları ile görüştü.



Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan evinden çıkarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve bazı belediye başkanları ile görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

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