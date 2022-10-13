Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Avrupa'nın en büyük buz pistini açacak

‘Zeytinburnu Millet Bahçesi' ve Avrupa'nın en büyük olimpik pistine sahip ‘Buz Adası; yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Zeytinburnu Belediyesi işbirliğiyle Beştelsiz Mahallesi'nde bulunan askeri lojmanlar 10 Mart 2020 tarihinde yıkılarak boşalan alan millet bahçesi yapılmak üzere çalışmalara başlandı. 11 Temmuz 2020'de temelleri atılan Zeytinburnu Millet Bahçesi, 63 bin metrekarelik alan üzerinde çocuk oyun alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, cafe, ücretsiz internet, süs havuzları ve etkinlik alanlarıyla 3 Kasım 2021'de fiilen hizmete açıldı. Bahçenin resmi açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde yapılacak.

“Zeytinburnu millet bahçesi, rezerv konutları ve yıllanmış ağaçları ile benzerlerinden farklı”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği hizmetlerden biri olan Millet Bahçesi hakkında açıklamalarda bulundu. Arısoy, “Zeytinburnu Millet Bahçesi'ni diğer millet bahçelerinde ayıran en büyük özellik burada daha önce 542 askeri lojmanın var olması. Yani burada 56 blok vardı ve etrafı çevriliydi. Zeytinburnu'nun tam ortasında bir alan. Burasının millet bahçesi haline gelmesi bizim 20 yıllık hayalimizdi. Çevre Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi önce buradaki askeri lojmanların yerine Başakşehir'de yine aynı sayıda lojman üretti. Sonra buradaki askeri personel oraya taşındı ve 2020 yılı Mart ayında buranın yıkımına başlandı. Dolayısıyla burası daha önce yapılaşmış bir alanken tasfiye edilip bir büyük yeşil alan, bir nefes alma alanı haline geldi. O bakımdan diğer yerlerden çok farklı olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca burada gördüğünüz yetişkin ağaçların her biri millet bahçesi yapılırken titizlikle korundu. Şimdi bu bahçeye girdiğinizde sanki elli yıllık, yüz yıllık bir bahçeye girmiş gibi oluyorsunuz. Bu da bizim ikinci avantajımız diyebilirim” şeklinde konuştu.

Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin 3 Kasım 2021 yılından itibaren faaliyette olduğunu belirten Başkan Arısoy sözlerine şöyle devam etti:

“Bahçemiz hemşehrilerimiz için dinlenme, eğlenme, çocuklarını gezdirme, oyun alanlarını kullanma şeklinde hizmete açıldı. Cuma günü saat 14.30'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle resmi açılışını yapacağız.”

“Cumhurbaşkanımız aynı zamanda Avrupa'nın en büyük tesisi 'Zeytinburnu Buz Adası'nın da açılışını yapacak”

Başkan Ömer Arısoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek törende Buz Adası'nın da resmi açılışının yapılacağını kaydetti. Arısoy, “Sadece Zeytinburnu Millet Bahçesi'ni değil aynı zamanda Zeytinburnu Buz Adası'nı da bu törenle birlikte resmen açmış olacağız. Zeytinburnu Buz Adası 2 adet bin 800 metrekare olimpik büyüklükte buz pistine sahip. Tesis aynı zamanda 2 bin 400 kişilik tribün kapasitesinde. Buz Adası'nda sadece buz sporları yapılmıyor. Aynı zamanda tesis içerisinde Bilim Zeytinburnu'muz faaliyet gösteriyor. Orada 5 ayrı atölye çalışması yapılıyor. Bütün çocuklarımız oraya gidiyor. Zeytinburnu'ndan başlayan millet kıraathanelerinin bir uygulaması da yine orada var. Ayrıca Zeytinburnu'ndaki kadınlarımız için ücretsiz olarak hizmet veren fitness ve pilates salonları var. Başta bütün Zeytinburnulu hemşehrilerim olmak üzere tüm İstanbulluları açılış heyecanımıza ortak olmaya, sevincimizi paylaşmaya davet ediyorum” dedi.