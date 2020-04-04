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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alparslan Türkeş paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’i, vefatının 23.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter adresinden bir paylaşımda bulunarak, “Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

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