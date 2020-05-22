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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çerkes sürgününün 156'ncı yılına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter’den Çerkeslerin sürgün edilişinin 156’ncı yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'den Çerkeslerin sürgün edilişinin 156'ncı yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'den Çerkeslerin anavatanlarından sürgün edilişinin 156'ncı yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Anavatanlarından sürgün edilişlerinin 156. yılında Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.”

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