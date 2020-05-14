Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dünya Çiftçiler Günü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla tüm çiftçilerin 'Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden "Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Tüm çiftçilerin 'Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs #DünyaÇiftçilerGünü'nü tebrik ediyorum. El ele vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.