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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Sağlık Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarının 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarının 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü tebrik etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarının 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Başta ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakârlıkla görevlerini yerine getiren, özellikle de korona virüsle mücadelemizde en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 7 Nisan #DünyaSağlıkGünü'nü tebrik ediyorum.”

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