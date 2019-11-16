Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması

İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Arkadaşlarıma söylüyorum; beni bu yola asla teşvik etmeyin. Ülkeme zararı olan şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum” dedi.

Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu Sosyal Güvenlik Merkezi Toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

“İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı”

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tutturmuşlar erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim başımıza bu erken emekliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Hem erken emeklilikle ideal olan ücreti alamayacak, ikinci bir iş aramak suretiyle işsizliğe öncü olacak. Sosyal güvenlik sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi böylece oluşan kaos ortamında siyasi rant hesabıdır. Bu hesap kötü bir hesaptır. Biz bunu politik hesaplarla yapmayız, yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum; beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimize fayda neredeyse ona varım, milletime, ülkeme zararın olan şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum” dedi.