Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşümde müjde üstüne müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşümde ülke genelinde bir seferberlik başlatıldığını söyleyerek, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"nı anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kira yardım tutarının 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm projeleri anahtar teslim ve temel atma töreninde konuştu. 24 sene önce 17 Ağustos 1999 gününü ilk saatlerinde Marmara'nın 7.4 büyüklüğünde depremle sarsıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara depreminin ardından Türkiye'de dayanıksız yapıların yenilenmesi için milletin talebinin oluştuğunu söyledi. Hükümetleri döneminde gerek TOKİ konutlarıyla kentsel dönüşüm projeleriyle gerek özel sektörün teşvik edilmesiyle geçmişle mukayese edilemeyecek kadar hızlı bir mesafe sarf edildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dönüşüm ve sosyal konut projeleriyle 13.5 milyon insanının hayatına dokunduk. Ancak 6 Şubat'ta gördük ki deprem bizim hazırlıklarımızın bitmesini beklemiyor. Bir yandan deprem bölgesindeki şehirlerimizi 1 yıl içinde ayağa kaldıracak çalışmaları özellikle yürütürken, diğer yandan da ülke genelinde yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Dün akşam verdiğimiz doğal gaz müjdesinde sonra 1999 depreminin acıları hala taze olan İstanbul nüfus yoğunluğu ve stratejik konumuyla nedeniyle ilk sırada yer alıyor. İstanbul'un 39 ilçesinde 220 bin binadaki 1.5 milyon bağımsız bölüm risk altındadır. Bizim dönüşümünü tamamladığımız 695 bin konuta çok acil olarak her yıl 300 bin yeni konut ilave etmemiz gerekiyor. Sahada dönüşümü süren 98 bin konut var. Esenler'de 60 bini konutun dönüşüm projesinin ilk etabını teslim ettik. Fikirtepe'de ilk anahtar teslimini gerçekleştirdik. Bugün Gaziosmanpaşa, Esenler, Başakşehir'deki 2 bin 410 konutun ve 49 dükkanın anahtarlarını hak sahiplerine veriyoruz. Esenler'deki kuzey rezerv alanında 2 bin 67 konut ve 83 dükkanın inşasını başlatıyoruz. Böylece açılış ve temel atmalarla toplam 6 bin 635 konut ve 201 dükkandan oluşan bir dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz. Bununla birlikte çok daha büyük dönüşüm projesi başlatıyoruz. Her biri 500'er bin konuttan oluşan 3 ayrı projeyi hızla hayata geçirmektir. Birinci Avrupa Yakası'ndaki rezerv alanlarımızda 500 bin konut yapmaktır. İkincisi Asya Yakası'ndaki rezerv alanlarımızda 500 bin konut yapmak. Üçüncüsü buralara taşıyacağımız nüfusla epeyce seyrelteceğimiz mevcut yerleşim yerlerinde 500 bin konutu yerinde dönüştürmektir. Böylece 6 milyon İstanbulluyu güvenli yuvalara kavuşturmuş olacağız. Bina yoğunluğunu seyrelteceğimiz alanlarda yeni yeşil alan, sosyal birimler ve toplanma alanları yapacağız şehrin trafiğini de rahatlatacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"nı anlattı

Kentsel dönüşüm konusunda ülke genelinde bir seferberlik başlatıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"nı anlatarak, "Riskli yapı tespiti yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde rezerv alanda dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. Mesela 100 metrekare büyüklüğünde 2 oda bir salon evini yeniden yapmak isteyen vatandaşın 1.5 milyon lira bir maliyet çıktı. Bunun 750 bin lirasını biz hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirasını vatandaşımız kendisi koyacak ve böylece hemen evini yenilebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare büyüklüğündeki 3 oda bir salon büyüklüğündeki ev için ise 1.8 milyon liranın yarısına tekabül eden 900 bin lira olacak. Vatandaş borçlanacaksa ona çeşitli kolaylıklar sağlayacağız. Örneğin yüzde 0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek. Veya yüzde 10'unu peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE/TÜFE memur artış oranından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek. Bu yöntemle yüzde 10'un peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için aylık taksit 5 bin 625 lira, 900 bin liralık borçlanma için aylık taksit 6 bin 750 lira düzeyinde gerçekleşecek. Dolayısıyla cebinde hiç birikmiş parası olmayan vatandaşımız devletin vereceği katkıyla ve devletin vereceği kısımla uygun şartlarda borçlanarak güvenli yuva sahibi olabilecek. Tüm bu dönüşümleri TOKİ güvencesi ve kalitesiyle gerçekleştirerek herhangi istismara yer bırakmayacağız. Ayrıca evini parsel bazlı kendisi dönüştürmek isteyenlere yüzde 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullandıracağız. Böylece vatandaşımız bilecek ki riskli binasını sağlam bir şekilde yeniden yapmak istiyorsa devleti hibesiyle kredisiyle yanındadır. En ağır sonuçlar doğurabilecek deprem riski burada olduğu için kampanyayı İstanbul'dan başlatıyoruz. Amacımız bu şekilde İstanbul'da dönüşüm ihtiyacı olan 1,5 milyon konuttan durumu acil olan 300 binini 200 bini yerinde 100 binini rezerv alanlarda olacak şekilde 1 yılda içinde tamamlamaktır. İstanbul'da 5 yıl içinde depreme dayanıksız bina bırakmamakta kararlıyız. Önümüzdeki Çarşamba günü başlayacak kampanyanın detaylarını bakanlık duyuracak" dedi.

İstanbul'da kira yardımı 5 bin 250 lira oldu

İkinci müjdenin kira yardımı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da kira yardım tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz. Kampanyaya katılan vatandaşlarımız ister kira yardımından yararlanabilir ister uygun şartlı kredi kullanarak evini hızla yenileyebilir. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Kimsenin kökenine, inancına ve meşrebine bakmadan herkesi Türkiye Cumhuriyeti devletinin birinci sınıf vatandaşı olarak görüyoruz. Milletimizi köken vurgusuyla bölmek, mezhep vurgusuyla ayrıştırmak, yalan ve iftira dolu hezeyanlarla kamplaştırmak isteyenlere bir bakın, bugüne kadar ülkemize ne kattıklarına bir bakın. Kılıçdaroğlu'nun başında bulunduğu SSK'yı batırmak, genel başkanı olduğu partiye her seçimde kaybettirmek dışında vasfı var mı? Hadi geçmişte bir şey yapamadı. Bundan sonrasına dair vizyonuna bakın. Kılıçdaroğlu'nun ülkenin ve milletin geleceğine ilişkin gerçekten çalışılmış, emek mahsulü, altı dolu projesi var mı? O da yok, bunların böyle bir gayeleri yok. 7 kişi bir masanın etrafında 1 yıl boyunca toplantı üstüne toplantı yaptılar, sonuçta kavga kıyamet dışında bir şey çıktı mı? Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı 1 yıl önceden belliydi. Öyleyse bunca tiyatro niye oynandı. Daha birbirlerine güvenemeyenler milletin kendilerine güvenmesini ve ülkeyi teslim etmesini istiyor. Bir de saç baş girdikleri yetmiyormuş gibi bir de PKK'nın ülkemizle ilgili iştahını kabarttılar. Buradan CHP'ye ve ittifakı altında topladığı diğer partilere gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Siz kendinizin ve evladınızın geleceğini bu 7'li kavga masasına emanet eder misiniz? Buradan hangi partiye gönül vermiş olursa olsun milletimin tamamına sesleniyorum, ülkenizin güvenliğini, huzurunu, akıbetini kendi deyimleriyle kumar masasına emanet eder misiniz? Kandille işbirliği yapan bay bay Kemal'e bu ülkeyi teslim edebilir misiniz ? Son hafta TCG Anadolu'yu İzmir'e göndersek nasıl olur. İyi olur değil mi. İzmir'de istiyor. İnşallah TCG Anadolu nasıl ses getirdiyse, İHA'larımız, SİHA'larımız nasıl ses getirdiyse artık attığımız her adımda bunlar kopuyorlar. Karadeniz gazını hazmedemiyorlar. Ücretsiz vereceğiz ya rahatsız oldular" ifadelerini kullandı.