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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mehmet Selim Kiraz' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 yıl önce bugün görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 yıl önce bugün görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'la ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, paylaşımında, "Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

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