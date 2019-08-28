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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 yaşında vefat eden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler için taziye mesajı yayınladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, “Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

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