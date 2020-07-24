Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat, Ayasofya 24 saat açık kalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya Ayasofya Camii'nin bugünden itibaren 24 saat açık kalması talimatını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan #AyasofyaKebirCamiiSerifi'nin bu günden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. #AyasofyaCamii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.