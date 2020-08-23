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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üsküdar'da sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’ndeki görüşmelerinin ardından Üsküdar’da bir restoranda yemek yedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmelerinin ardından Üsküdar'da bir restoranda yemek yedi. Erdoğan restoranda yemek yedikten sonra vatandaşlarla sohbet etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan , gün içinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyetle Vahdettin Köşkü'nde görüşmüştü.



Erdoğan, restorandan ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

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