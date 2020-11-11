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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına iş dünyasından ilk mesaj

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar, Türkiye ekonomisine ilişkin hem yurtdışında hem yurtiçinde bakışın ‘kısa vadeden, orta vadeye kaymasının’ da teminatı oldu" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar, Türkiye ekonomisine ilişkin hem yurtdışında hem yurtiçinde bakışın ‘kısa vadeden, orta vadeye kaymasının' da teminatı oldu" dedi.



İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasındaki açıklamalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar, Türkiye'nin Kovid sonrası önüne çıkacak fırsatları kaçırmayacağına olan inancımızı güçlendirdi. Türkiye ekonomisine ilişkin hem yurtdışında hem yurtiçinde bakışın ‘kısa vadeden, orta vadeye kaymasının' da teminatı oldu" ifadesini kullandı.



Avdagiç, sözlerini şöyle sonlandırdı: "2021 yılı için bir yandan aşı ile ilgili olumlu haberler umutları güçlendirirken, Cumhurbaşkanımızın açıklamaları da bundan sonrası için Türkiye ekonomisinin önünü açtı. Cumhurbaşkanımızın yatırım ortamının iyileştirilmesi, reformların devam edeceği vurgusu, enflasyonla mücadeleye ilişkin verdiği mesajlar, ekonomide beklenen atılımın köşe taşlarını oluşturacaktır''.

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