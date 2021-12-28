Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın plaket verip sohbet ettiği Hatem teyze konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın plaket verip sohbet ettiği ve en kısa zamanda evine ziyarete gideceğini söylediği 73 yaşındaki AK Parti gönüllüsü Hatem teyze konuştu. Kurt, “Türkiye'nin gelişimi Erdoğan'ın liderliğinde büyüdü de büyüdü. Samimi bir lider, baba, kardeş” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın sonunda teşkilatta uzun yıllar görev yapan Hatem Kurt'a plaket vermiş, kendisiyle sohbet etmişti. Erdoğan ayrıca, en kısa zamanda Hatem Kurt'u evinde de ziyaret edeceğini belirtti.

Toplantıda Hatem Kurt'un belgesele dönüştürülen hayat hikayesi de dev ekranda katılımcılara izletildi. 2002 yılından itibaren AK Parti'nin pek çok farklı kademesinde görev aldığı öğrenilen Kurt şu an partinin Sarıyer Kısırkaya Mahalle Başkanlığını yürütüyor. Hatem Kurt, eşi Burhan Kurt ile birlikte Kısırkaya'daki mütevazı evlerinde yaşıyor ve ilerlemiş yaşına rağmen AK Parti'nin çalışmalarında bulunmaya devam ediyor. Erdoğan'ı cezaevine girdiği dönemde televizyonda gördüğü ilk andan bu yana desteklediğini belirten Hatem Kurt, Erdoğan'ı samimi bir lider, baba, kardeş olarak tanımlıyor ve Türkiye'nin Erdoğan ile birlikte birçok alanda gelişim sağladığını söylüyor.

“Türkiye'nin gelişimi Erdoğan'ın liderliğinde büyüdü de büyüdü”

AK Parti ile tanışma hikayesinden ve partideki çalışmalarından bahseden Hatem Kurt, Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük gelişim sağladığını ifade etti. Kurt, “2002 yılında, AK Parti'nin kurulduğu yıllarda ben Sarıyer'de ikamet ediyordum. Televizyonda haber izlerken Recep Tayyip Erdoğan'ın cezaevine konulduğunu gördüm. Buna çok müteessir oldum. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'a çalışmak, partiye yardımcı olabilmek için ilçe başkanlığına giderek müracaat ettim. Kadın Kollarına girdim ve çalışmaya başladım. 12 yıl boyunca mahalle başkanlığı yaptım, köylerden sorumlu oldum. Şartlar çok kötüydü. Çünkü Sarıyer'in 30 kilometre aralıklarla birbirine uzak olan 8 köyü var. Çok zor şartlarda oralarda mahalle sorumlulukları yaptım. Elhamdülillah AK Parti'yi teşkile ettim. Şöyle bir baktım ki, Türkiye Cumhuriyetinin gelişimi sağlık, ulaşım, teknoloji, ithalat ve ihracat Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyüdü de büyüdü. Bunları algılayarak ve Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir liderlik yaptığını, Türkiye Cumhuriyetinin nasıl bir gelişim uyguladığını tespit ederek yoluma devam ettim. Çok büyük bir sevinç ve mutluluk içerisinde gördüm ki, bugünün gençliğine hazır, aydınlık, güzel bir Türkiye teslim edilecek. Bundan mutluluk duyuyorum. Şimdi hala bu tarihe kadar da çalışıyorum” dedi.

“Erdoğan “Yola devam” dedi, ben de o günden beri çalışıyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir anısını anlatan Hatem Kurt, “Ferahevler Metin Oktay Spor Salonunda birinci kongremiz yapıldığında ilçe başkanım bana “Başbakan seni görmek istiyor” dedi. Benim de hiçbir hazırlığım, gündemim yoktu ve çok heyecanlandım. Sahnede beni bekliyordu, niçin? Çünkü ilçe başkanıma AK Parti'nin durumunu, çalışma tarzını sorduğunda ilçe başkanımız, 'Efendim öyle bir teşkilat başkanımız var ki, Sarıyer'i aldı götürdü. Çok iyi çalışıyor' dedi. Dolayısıyla beni görmek istediğini söyledi. Orada beni gördü ve bana, 'Yola devam, sakın ha bırakayım deme, çalışacaksın' dedi. Ben de bu tarihe kadar çalışıyorum” diye konuştu.

“Samimi bir lider, baba, kardeş..”

Geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın elinden plaket alan Hatem Kurt, o anları şöyle anlattı: “Samimi bir lider, baba, kardeş, en yakınınız gibi bir şahsiyet olarak ve oradaki Türkiye Cumhuriyetinin her bölümünden gelen vatandaşı çok güzel karşılayarak hitapta bulundu. Memleketine yaptığı hizmetlerden, ekonomisinden, her türlü konudan bahsederek ve konuşarak beni mutlu etti. Ve sonra beklemediğim bir şeyle karşılaştım. Bana ödül verileceğinden bahsedildi, plaket verildi. Ben de Cumhurbaşkanın teşekkürlerimi sundum. Bundan çok büyük haz duydum. Türkiye Cumhuriyetinin çalışan bir kadını olarak bütün kadınlara tavsiyem, çalışmaları gerekiyor. Yarınki evlatlarımız, geleceğimiz ve geçlerimiz için..”